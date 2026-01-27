پاور ڈسٹری بیوشن کمپنیوں نے سولر صارفین کے کروڑوں یونٹس غائب کردیے

نیٹ میٹرنگ کنکشن کے حامل لاکھوں صارفین کے  بنائے یونٹس کو بل کا حصہ نہیں بنایا

ویب ڈیسک January 27, 2026
پاکستان کے  سولر صارفین کے مسائل کم نہ ہوسکے جب کہ  پاور ڈسٹری بیوشن کمپنیوں  نے سولر صارفین کے ایکسپورٹ کے کروڑوں یونٹس غائب کردیے۔  

نیٹ میٹرنگ کنکشن کے حامل لاکھوں صارفین کے  بنائے یونٹس کو بل کا حصہ نہیں بنایا۔

صارفین کے ایکسپورٹ کیے گئے یونٹس کے بجائے استعمال کیے گئے تمام یونٹس کا بل چارج کیا گیا۔

ایکسپورٹ یونٹس کو بجلی بلوں کا حصہ نہ بنانے سے موسم سرما میں سولر صارفین بھاری  بل بھجوادئے گئے۔ 

سردی میں بھاری بھرکم بلز آنے پر سولر صارفین کی چیخیں نکل گئیں، ڈسکوز نے نئی نیٹ میٹرنگ پالیسی کو  لائن لاسز  چھپانے کیلئے استعمال کرنا شروع کر دیا۔

زرائع کے مطابق نیٹ میٹرنگ پالیسی  تبدیل ہونے سے  سولر صارفین کی مسلسل حوصلہ شکنی کی جارہی ہے، نئی پالیسی میں منظور شدہ سے اضافی بجلی پیداوار  کو بل کا حصہ نہیں بنایا جائیگا۔

زرائع کا کہنا ہے کہ ڈسکوز  نے گزشتہ دو ماہ سے نیٹ میٹرنگ  کنکشنز اور نئے معاہدے روک رکھے ہیں، ہزاروں صارفین کے معاہدے ہونے اور  ڈیمانڈ نوٹسز ادا کرنے کے باوجود انہیں میٹرز نہیں دیئے جارہے، رواں ماہ سولر صارفین کے ایکسپورٹ یونٹس بل میں  شامل ہی نہیں کئے گئے۔
