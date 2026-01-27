ایم کیو ایم رہنماؤں کو سیکیورٹی واپس کر دی گئی

گزشتہ روز ایم کیو ایم رہنماؤں کی سیکیورٹ واپس لی گئی تھی

کراچی:

محکمہ داخلہ سندھ نے ایم کیو ایم رہنماؤں کی سیکیورٹی واپس کر دی۔

ذرائع کے مطابق خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار اور انیس قائم خانی کی سیکیورٹی واپس کر دی گئی۔

وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے ایم کیو ایم رہنماؤں سے سیکیورٹی واپس لینے کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایم کیو ایم رہنماؤں سے سیکیورٹی واپس لینے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔

انہوں نے واضح کیا کہ مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول صدیقی اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں، کسی بھی سیاسی شخصیت کی سیکیورٹی واپس لینے سے متعلق کوئی ہدایت جاری نہیں کی گئی۔

سندھ حکومت کی ایم کیو ایم وزرا کی سکیورٹی واپس لینے کے دعووں کی تردید

وزیر داخلہ سندھ کا کہنا تھا کہ غیر مصدقہ اور گمراہ کن خبروں سے اجتناب کیا جائے، سیکیورٹی امور کو سیاست سے نہ جوڑا جائے۔

گزشتہ روز ایم کیو ایم رہنماؤں کی سیکیورٹ واپس لی گئی تھی جس پر ترجمان سندھ حکومت نے وضاحت بھی دی تھی۔

ترجمان کا کہنا تھا کہ سکیورٹی واپس لینے کی یقیناً کچھ وجوہات ہوں گی، شہر میں پولیس کم ہے، ہوسکتا ہے اس وجہ سے ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں سے پولیس سکیورٹی واپس لی گئی ہو۔
