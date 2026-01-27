شناختی کارڈ بلاک کیس: وارنٹ جاری ہونے پر سیکریٹری داخلہ عدالت میں پیش

اسلام آباد:
اسلام آباد ہائیکورٹ نے شہری کا شناختی کارڈ بحال نہ کرنے پر توہین عدالت کیس میں سیکریٹری داخلہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کردیے۔
اسلام آباد ہائیکورٹ میں افغان شہری قرار دے کر پینڈا خان کا بلاک کردہ شناختی کارڈ بحال کرانے کی درخواست کو ریپریزنٹیشن بناکر سیکرٹری داخلہ کو بھیجنے کے باوجود فیصلہ نہ ہونے پر توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی۔
اسلام آباد ہائیکورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کیس کی سماعت کی، عدالت نے ریپریزنٹیشن پر فیصلہ نہ کرنے پر سیکرٹری داخلہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کردیے جو سیکرٹری داخلہ کے پیش ہونے پر واپس لے لئے۔
وارنٹ جاری ہونے کے بعد سیکرٹری داخلہ آئی جی اسلام آباد کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوگئے۔ عدالت میں بتایا گیا کہ سیکرٹری داخلہ نے سپیکنگ آرڈر کے ساتھ ریپریزنٹیشن نادرا کو بھیج دی تھی۔
چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا کہ آپ آرڈر پاس کرنے سے پہلے دوسرے فریق کو بھی بلا کر سُن لیتے، سیکرٹری داخلہ نے شہری کی درخواست پر فیصلہ کرنے کی یقین دہانی کرادی۔