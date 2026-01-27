بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے دن چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے بانی سے ملاقات کرنے سے انکار کردیا۔
جیل ذرائع نے کہا کہ بیرسٹر گوہر علی خان کو بانی سے ملاقات کی اجازت ملی تھی، بیرسٹر گوہر خان نے بانی سے اکیلے ملاقات کرنے سے معذرت کرلی۔
بیرسٹر گوہر خان نے جیل عملے سے مطالبہ کیا کہ ملاقات میں ایک فیملی ممبر یا وکیل کو شامل کیا جائے۔
بیرسٹر گوہر خان کو جیل کے داخلی دروازے تک آنے کی اجازت دی گئی، جیل کے گیٹ نمبر پانچ پر بیرسٹر گوہر خان نے اپنا نام درج کرایا۔
ذرائع کے مطابق جیل کے داخلی دروازے پر کچھ دیر انتظار کے بعد بیرسٹر گوہر خان واپس روانہ ہوگئے۔