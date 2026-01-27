امریکی صارفین کا ٹِک ٹاک پر ٹرمپ مخالف مواد سینسر کرنیکا الزام

یہ معاملہ بائٹ ڈائنس سے زبردستی امریکی آپریشنز کے اکثریتی حصص ٹرمپ کے وفاداروں کو فروخت کرانے کے بعد سامنے آیا ہے

ویب ڈیسک January 27, 2026
امریکا میں ٹک ٹاک صارفین کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ وہ پلیٹ فارم پر میسجز میں ’ایپسٹین‘ لفظ نہیں لکھ پا رہے ہیں۔ یہ انکشاف ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب یہ الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقیدی مواد کو سینسر کر رہا ہے۔

سینسر شپ سے متعلق یہ معاملہ چینی پلیٹ فارم کی مالک کمپنی بائٹ ڈائنس سے زبردستی امریکی آپریشنز کے اکثریتی حصص ڈونلڈ ٹرمپ (جو آنجہانی مجرم جیفری ایپسٹین کے بہت قریب تھے) کے وفاداروں کو فروخت کرانے کے بعد سامنے آیا ہے۔

ٹک ٹاک صارفین کے کے مطابق ٹیک اوور کے بعد سے کہ منیاپولس میں امریکا کی امیگریشن اور کسٹمز انفورسمنٹ (آئی سی ای) کے چھاپے اور احتجاج کی ویڈیوز بھی سینسر کر دی گئی ہیں۔

کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوسم کا کہنا تھا کہ وہ اس بات کی تحقیق کریں گے کہ آیا ٹک ٹاک کانٹنٹ سینسر کر کے ریاست کے قانون کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا۔

پیر کی شب ایکس (ٹوئٹر) پر ایک پوسٹ میں ان کا کہنا تھا کہ یہ تفتیش کرنے کا وقت ہے۔ وہ ایک ریویو لانچ کرنے جا رہے ہیں جس میں یہ معلوم کیا جائے گا کہ آیا ٹک ٹاک ٹرمپ پر تنقیدی مواد کو سینسر کر کے ریاستی قانون کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا ہے۔
