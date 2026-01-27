بنگلا دیش کی کرکٹ ویور شپ 10 ممالک کے برابر، محمد یوسف کی آئی سی سی کے فیصلے پر تنقید

بنگلادیش جیسے ملک کے جائز سیکیورٹی خدشات کو نظرانداز کرنا ناقص گورننس اور دوہرے معیار کی علامت ہے

ویب ڈیسک January 27, 2026
facebook whatsup

پاکستان کے سابق کرکٹر محمد یوسف نے ٹی20 ورلڈ کپ 2026  میں بنگلا دیش کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو شامل کرنے کے آئی سی سی کے فیصلے پر شدید تنقید کی۔

محمد یوسف نے اپنے  ایکس اکاؤنٹ پر لکھا کہ بنگلادیش کی کرکٹ ویورشپ  دس ممالک کی مجموعی ویورشپ کے برابر ہے لیکن آئی سی سی نے اس ملک کو ورلڈ کپ سے نکال کر انصاف اور تسلسل کے اصولوں پر سوالات کھڑے کیے ہیں۔

محمد یوسف  نے لکھا کہ نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، اسکاٹ لینڈ، نیپال، نیدرلینڈز، آئرلینڈ، نمیبیا، زمبابوے، سری لنکا اور افغانستان جیسے دس ممالک کی  ویورشپ تقریباً 178 ملین ہے جبکہ بنگلادیش اکیلے کی 176 ملین ہے۔

محمد یوسف نے کہا کہ ایک ایسا کھیل جو عالمی ناظرین پر مبنی ہے، اس میں بنگلادیش جیسے ملک کے جائز سیکیورٹی خدشات کو نظرانداز کرنا ناقص گورننس اور دوہرے معیار کی علامت ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

سلمان آغا نے ڈریوڈ، محمد یوسف اور دھونی کا ریکارڈ پاش پاش کردیا

 اُن کا کہنا تھا کہ جب سہولیات منتخب بنیادوں پر فراہم کی جائیں تو انصاف ختم ہو جاتا ہے اور کرکٹ کو اثر و رسوخ کی بنیاد پر نہیں بلکہ اصولوں کے تحت چلایا جانا چاہیے۔

یہ تنازع اُس وقت شدت اختیار کر گیا جب بنگلادیش نے بھارت میں سیکیورٹی خدشات کے باعث ٹی20 ورلڈ کپ کے میچز میں حصہ لینے سے انکار کیا۔

پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی آئی سی سی کے فیصلے کو دوہرے معیار کے طور پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور ممکنہ طور پر بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے یا ورلڈ کپ بائیکاٹ جیسے آپشنز پر غور کرنے کی بات کی ہے۔

 پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان بنگلادیش کے موقف کے ساتھ ہے اور وہ کرکٹ کے اصولوں کا احترام کرتے ہیں۔

facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پینگوئن کی وائرل ویڈیو نے ماورا حسین کی زندگی میں کیا اہم کردار ادا کیا؟

پینگوئن کی وائرل ویڈیو نے ماورا حسین کی زندگی میں کیا اہم کردار ادا کیا؟

 Jan 27, 2026 07:04 PM |
شہزاد رائے نے اپنے نئے گانے میں تعلیمی نظام پر سوالات اٹھا دیئے

شہزاد رائے نے اپنے نئے گانے میں تعلیمی نظام پر سوالات اٹھا دیئے

 Jan 27, 2026 05:27 PM |
فرح یوسف کا اقرارالحسن کے ساتھ تعلق اور علیحدگی کی افواہوں پر ردعمل

فرح یوسف کا اقرارالحسن کے ساتھ تعلق اور علیحدگی کی افواہوں پر ردعمل

Jan 27, 2026 04:45 PM |

متعلقہ

Express News

بنگلادیش سے متعلق ٹوئٹ کیوں ہٹائی؟ سابق آسٹریلوی کھلاڑی نے سچ بتا دیا

Express News

آن لائن ویزا کی سہولت کے بعد غیر ملکی سیاح و کوہ پیما پاکستان آنے کیلیے بے تاب ہیں، صدر الپائن کلب

Express News

بھارت نے پاکستان کو ساف فٹسال چیمپئن شپ میں شکست دے دی

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: بابر اعظم کو ٹیم میں کیوں شامل کیا، سلمان آغا کی وضاحت

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں پاکستان کی شرکت کا فیصلہ چند روز بعد ہوگا، چیئرمین پی سی بی

Express News

بھارت اور جنوبی افریقا کے ٹاپ بالرز بھی پاکستانی نوجوان کھلاڑی خواجہ نافع کے معترف

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو