اقرا عزیز نے نومولود بیٹی کا نام بتادیا، مداحوں کی مبارکباد

اداکار یاسر حسین نے 24 جنوری کو انسٹاگرام اسٹوری کے ذریعے بیٹی کی پیدائش کی خبر دی تھی

ویب ڈیسک January 27, 2026
facebook whatsup

پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ اقرا عزیز نے انسٹا پوسٹ کے ذریعے اپنی نومولود بیٹی کا نام بتایا ہے، جس کے بعد سوشل میڈیا پر مداحوں کی جانب سے خوشی اور دعاؤں کا اظہار کیا جا رہا ہے۔

اداکارہ نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ کے ذریعے بتایا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نام صوفیہ حسین رکھا ہے اور ساتھ ہی لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سب سے خوبصورت تحفہ عطا فرمایا ہے۔

انسٹاگرام پر شیئر کی گئی اس پوسٹ کے بعد مداحوں نے تبصروں میں نیک تمناؤں اور مبارکبادوں کا سلسلہ شروع کردیا، جب کہ ننھی صوفیہ کے لیے بھی روشن مستقبل کی دعائیں کی جا رہی ہیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اس سے قبل اقرا عزیز کے شوہر اور اداکار یاسر حسین نے 24 جنوری کو انسٹاگرام اسٹوری کے ذریعے بیٹی کی پیدائش کی خبر دی تھی۔ انہوں نے اسپتال کی ایک اسٹرپ کی تصویر شیئر کی تھی جس پر درج تھا کہ اقرا عزیز کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، اور ساتھ سرخ دل کا ایموجی بنا کر اہلیہ کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔

یاد رہے کہ کچھ ماہ قبل اس جوڑی نے اپنے مداحوں کو دوسرے بچے کی آمد کی خوشخبری دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ جلد چار افراد پر مشتمل خاندان بننے والے ہیں۔ اقرا اور یاسر پہلے ہی ایک بیٹے کبیر حسین کے والدین ہیں۔

یہ بھی قابلِ ذکر ہے کہ 2019 میں ایک ایوارڈ شو کے دوران یاسر حسین نے اقرا عزیز کو پروپوز کیا تھا۔ اسی سال دسمبر میں دونوں نے شادی کی اور 2021 میں ان کے ہاں پہلے بیٹے کبیر حسین کی پیدائش ہوئی تھی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پینگوئن کی وائرل ویڈیو نے ماورا حسین کی زندگی میں کیا اہم کردار ادا کیا؟

پینگوئن کی وائرل ویڈیو نے ماورا حسین کی زندگی میں کیا اہم کردار ادا کیا؟

 Jan 27, 2026 07:04 PM |
شہزاد رائے نے اپنے نئے گانے میں تعلیمی نظام پر سوالات اٹھا دیئے

شہزاد رائے نے اپنے نئے گانے میں تعلیمی نظام پر سوالات اٹھا دیئے

 Jan 27, 2026 05:27 PM |
فرح یوسف کا اقرارالحسن کے ساتھ تعلق اور علیحدگی کی افواہوں پر ردعمل

فرح یوسف کا اقرارالحسن کے ساتھ تعلق اور علیحدگی کی افواہوں پر ردعمل

Jan 27, 2026 04:45 PM |

متعلقہ

Express News

ماں بیٹی میں رنجشیں ختم؛ لائیو شو میں نشو بیگم اور صاحبہ کی صلح؛ جذباتی ویڈیو وائرل

Express News

ہریتک روشن کی بیساکھیوں پر چلنے کی ویڈیو وائرل، اداکار نے وجہ بتادی

Express News

مشہور ٹک ٹاکر علینہ عامر کا اپنی نازیبا لیک ویڈیو پر ردعمل وائرل

Express News

فلم دھرندھر کے اداکار گھریلو ملازمہ سے زیادتی کے الزام میں گرفتار

Express News

بالی ووڈ فلموں کی آفرز کیوں ٹھکرائیں اور اب پچھتاوا کیوں؟ سونم باجوہ کا انکشاف

Express News

جب بھی کوئی مشکل آتی ہے اللہ سے براہ راست رجوع کرتی ہوں، مہوش حیات

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو