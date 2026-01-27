پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ اقرا عزیز نے انسٹا پوسٹ کے ذریعے اپنی نومولود بیٹی کا نام بتایا ہے، جس کے بعد سوشل میڈیا پر مداحوں کی جانب سے خوشی اور دعاؤں کا اظہار کیا جا رہا ہے۔
اداکارہ نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ کے ذریعے بتایا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نام صوفیہ حسین رکھا ہے اور ساتھ ہی لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سب سے خوبصورت تحفہ عطا فرمایا ہے۔
انسٹاگرام پر شیئر کی گئی اس پوسٹ کے بعد مداحوں نے تبصروں میں نیک تمناؤں اور مبارکبادوں کا سلسلہ شروع کردیا، جب کہ ننھی صوفیہ کے لیے بھی روشن مستقبل کی دعائیں کی جا رہی ہیں۔
اس سے قبل اقرا عزیز کے شوہر اور اداکار یاسر حسین نے 24 جنوری کو انسٹاگرام اسٹوری کے ذریعے بیٹی کی پیدائش کی خبر دی تھی۔ انہوں نے اسپتال کی ایک اسٹرپ کی تصویر شیئر کی تھی جس پر درج تھا کہ اقرا عزیز کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، اور ساتھ سرخ دل کا ایموجی بنا کر اہلیہ کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔
یاد رہے کہ کچھ ماہ قبل اس جوڑی نے اپنے مداحوں کو دوسرے بچے کی آمد کی خوشخبری دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ جلد چار افراد پر مشتمل خاندان بننے والے ہیں۔ اقرا اور یاسر پہلے ہی ایک بیٹے کبیر حسین کے والدین ہیں۔
یہ بھی قابلِ ذکر ہے کہ 2019 میں ایک ایوارڈ شو کے دوران یاسر حسین نے اقرا عزیز کو پروپوز کیا تھا۔ اسی سال دسمبر میں دونوں نے شادی کی اور 2021 میں ان کے ہاں پہلے بیٹے کبیر حسین کی پیدائش ہوئی تھی۔