January 27, 2026
بھارت کے مشہور گلوکار اریجیت سنگھ نے اپنے شان دار کیریئر کے عروج میں ہی پلے بیک گلوکار کے طور پر گانے سے کنارہ کشی کا اعلان کردیا اور اپنے مداحوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹاگرام پر جاری اپنے بیان میں خوش گلو اریجیت سنگھ نے اپنے مداحوں کو نئے سال کی مبارک باد دی اور کہا کہ'میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ سب نے ان برسوں میں بطور مداح بہت زیادہ پیار دیا'۔

انہوں نے کہا کہ 'میں خوشی کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں اب سے پلے بیک گلوکار کے طور پر نیا کام نہیں کروں گا'۔

اریجیت سنگھ نے کہا کہ 'میں یہ سفر اب ختم کر رہا ہوں اور یہ ایک شان دار سفر تھا'۔

 

اریجیت سنگھ کے اس اعلان کوسوشل میڈیا میں ان کے مداحوں نے ناقابل یقین قرار دیا اور بتایا کہ ابتدائی طور پر اس پر یقین نہیں آرہا تھا، انہیں بالی ووڈ کی انتہائی پراثر آوازوں میں سے ایک تصور کیا جاتا ہے۔

گلوکار کااعلان سوشل میڈیا پر وائرل ہوگیا اور انسٹاگرام کے علاوہ دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی اسکرین شارٹس گردش کرنے لگے۔

اریجیت سنگھ کے اعلان کے مطابق وہ اب فلموں کے لیے گانے نہیں گائیں گے جبکہ انہوں نے اپنے فیصلے کی وجوہات سے آگاہ نہیں کیا۔

بھارتی میڈیا کی رپورٹس میں واضح کیا گیا کہ اریجیت سنگھ اور ان کی اہلیہ کی تصویر کے حامل ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ گلوکار نے موسیقی سے کنارہ کشی نہیں کی ہے بلکہ وہ اچھی موسیقی کا دلدادہ ہیں اور مستقبل میں مزید سیکھیں گے۔

انہوں نے کہا کہ ابھی چند معاہدے ہیں وہ پورے کرنے ہیں تو اس سال مزید ریلیزز ہو سکتی ہیں تاہم وضاحت کے لیے کہ اریجیت میوزک بنانا بند نہیں کریں گے۔
