برطانیہ سے ’خسرہ سے پاک‘ ملک کا اسٹیٹس واپس لے لیا گیا

2017 میں برطانیہ کو خسرہ سے پاک قرار دیا گیا تھا جس کے بعد سے یہ دوسری مرتبہ ہے جب برطانیہ نے یہ اسٹیٹس کھویا ہے

ویب ڈیسک January 28, 2026
facebook whatsup

عالمی ادارہ صحت نے برطانیہ سے اس کا خسرہ سے پاک ملک ہونے کا اسٹیٹس واپس لے لیا۔

ذرائع کے مطابق عالمی ادارے کی جانب سے یہ اقدام 2024 میں انگلینڈ میں خسرہ کے کیسز میں اضافہ ہونے اور ایک بچے کے ہلاک ہونے کی وجہ سے کیا گیا ہے۔

2017 میں برطانیہ کو خسرہ سے پاک قرار دیا گیا تھا جس کے بعد سے یہ دوسری مرتبہ ہے جب برطانیہ نے یہ اسٹیٹس کھویا ہے۔

اقوامِ متحدہ کے ادارہ صحت کے حکام صرف ان ممالک کو ’خسرہ سے پاک‘ قرار دیتے ہیں اگر وہاں کیسز انتہائی نایاب ہوں، باہر ملک سے آئے ہوں اور ان پر جلدی قابو پالیا جائے۔

یہ وائرس تیزی سے پھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر کوئی متاثر شخص سانس لے، کھانسے یا چھینکے تو یہ وائرس باآسانی پھیل سکتا ہے۔

انگلینڈ میں اس سے قبل 2023، 2024 اور 2025 میں غیر معمولی طور پر یہ وباء پھیل چکی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مس یونیورس امیدوار 33 سالہ جیلین بریسٹ کینسر سے نبر د آزما؛ دردناک کہانی سنا دی

مس یونیورس امیدوار 33 سالہ جیلین بریسٹ کینسر سے نبر د آزما؛ دردناک کہانی سنا دی

Jan 27, 2026 11:27 PM |
اریجیت سنگھ کے مداحوں کیلئے بری خبر، گلوکار کا حیران کن اعلان 

اریجیت سنگھ کے مداحوں کیلئے بری خبر، گلوکار کا حیران کن اعلان 

 Jan 27, 2026 10:35 PM |
خاندانی جھگڑا؛ بھارتی اداکارہ اور شوہر پر چاقو سے حملہ

خاندانی جھگڑا؛ بھارتی اداکارہ اور شوہر پر چاقو سے حملہ

Jan 27, 2026 09:35 PM |

متعلقہ

Express News

آرتھرائٹس کی عام دوا قلبی مرض کے خطرات کم کر سکتی ہے: تحقیق

Express News

انسان جلد ہی 150 برس تک زندہ رہ سکیں گے: ماہرِ جینیات

Express News

پیٹ پر جمی چربی بھی صحت کیلئے مفید ہو سکتی ہے: تحقیق

Express News

سرکاری اسپتالوں میں زیر علاج مریض اور تیماردار شدید مشکلات کی زد میں

Express News

والدین بچوں کو موٹر سائیکل کی ٹنکی پر بٹھانے سے گریز کریں: ماہرین

Express News

بچپن میں کی جانیوالی ویکسی نیشن سے مرگی کا کوئی تعلق نہیں: تحقیق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو