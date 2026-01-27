صدر مملکت آصف علی زرداری اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید النہیان نے امن، استحکام اور پائیدار ترقی کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا اور علاقائی و بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔
ایوان صدر سے جاری بیان کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری اورمتحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید النہیان کی ابوظہبی میں ملاقات ہوئی جہاں دونوں رہنماؤں نے دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔
ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان دیرینہ اور برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا اور دوطرفہ تعاون کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا اور دونوں رہنماؤں نے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، انفرا اسٹرکچر، ٹیکنالوجی اور عوامی روابط سمیت مختلف شعبوں میں نئے مواقع تلاش کرنے پر زور دیا گیا۔
بیان کے مطابق ملاقات میں اقتصادی اور اسٹریٹجک شراکت داری کو وسعت دینے کی نمایاں صلاحیت کو اجاگر کیا گیا، دونوں رہنماوں نے اقتصادی و تزویراتی شراکت داری کو مزید وسعت دینے کو اجاگر کیا۔
صدر مملکت آصف زرداری نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید النہیان کے حالیہ دورۂ پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کیا۔
ملاقات میں دونوں فریقین نے علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا اور امن، استحکام اور پائیدار ترقی کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔
دونوں ممالک کے صدور کی ملاقات میں خاتونِ اول آصفہ بھٹو زرداری، رکنِ قومی اسمبلی اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) بلاول بھٹو زرداری نے بھی شرکت کی جہاں وفاقی وزیرِ داخلہ و انسداد منشیات محسن نقوی اور متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے سفیر بھی موجود تھے۔