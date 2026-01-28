پورشے نے اپنی پُر تعیش اسپیڈ بوٹ کی رُونمائی کردی

یہ ایک مکمل طور پر برقی اسپورٹس بوٹ ہے، جسے پورشے کی نسبتاً نئی Macan Turbo EV  کے ڈیزائن اور سسٹمز پر تیار کیا گیا ہے

ویب ڈیسک January 28, 2026
آٹو موبیل کمپنی پورشے نے انتہائی پُر تعیش اسپیڈ بوٹ کی رُونمائی کر دی۔

جرمن موٹرنگ دیو پورشے مالدار افراد کو اپنی نئی Frauscher x Porsche 790 Spectre کے ذریعے متوجہ کرنے کے لیے تیار ہے۔

پانچ لاکھ یورو سے زیادہ مالیت کی یہ اسپیڈ بوٹ ایک مکمل طور پر الیکٹرک اسپورٹس بوٹ ہے، جسے پورشے کی نسبتاً نئی Macan Turbo EV کے ڈیزائن اور سسٹمز پر تیار کیا گیا ہے۔

پورشے کا دعویٰ ہے کہ اس کی یہ نئی واٹرکرافٹ ہلکی، پھرتیلی اور انتہائی مؤثر ہے۔

اس میں 100 کلو واٹ آور بیٹری، 400 کلو واٹ PSM موٹر نصب ہے، جبکہ اس کی لمبائی 26 فٹ سے کچھ زیادہ ہے۔

Frauscher کے اشتراک سے تیار کی گئی یہ کشتی اندرونی اور بیرونی ڈیزائن میں Macan سے بھرپور مماثلت رکھتی ہے۔
