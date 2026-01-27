سعودی سرزمین اور فضائی حدود ایران کے خلاف استعمال نہیں ہو گی، محمد بن سلمان

امریکی دھمکیاں خطے میں عدم استحکام کے سوا کچھ حاصل نہیں کر سکتیں، صدر مسعود پزشکیان

ویب ڈیسک January 27, 2026
facebook whatsup

سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا جس میں خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

گفتگو کے دوران سعودی ولی عہد نے واضح کیا کہ سعودی عرب ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت اور اشتعال انگیزی کو مسترد کرتا ہے اور اپنی سرزمین یا فضائی حدود کو ایران کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔

مزید پڑھیں

Express News

ایران سے کشیدگی کے دوران فوجی مشق؛ مشرق وسطیٰ میں امریکی لڑاکا طیاروں کی گھن گرج

ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران کے خلاف امریکی دھمکیاں خطے میں عدم استحکام کے سوا کچھ حاصل نہیں کر سکتیں اور یہ اقدامات علاقائی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہیں۔

دونوں رہنماؤں نے کشیدگی میں کمی اور خطے کے امن و استحکام کی ضرورت پر زور دیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مس یونیورس امیدوار 33 سالہ جیلین بریسٹ کینسر سے نبر د آزما؛ دردناک کہانی سنا دی

مس یونیورس امیدوار 33 سالہ جیلین بریسٹ کینسر سے نبر د آزما؛ دردناک کہانی سنا دی

Jan 27, 2026 11:27 PM |
اریجیت سنگھ کے مداحوں کیلئے بری خبر، گلوکار کا حیران کن اعلان 

اریجیت سنگھ کے مداحوں کیلئے بری خبر، گلوکار کا حیران کن اعلان 

 Jan 27, 2026 10:35 PM |
خاندانی جھگڑا؛ بھارتی اداکارہ اور شوہر پر چاقو سے حملہ

خاندانی جھگڑا؛ بھارتی اداکارہ اور شوہر پر چاقو سے حملہ

Jan 27, 2026 09:35 PM |

متعلقہ

Express News

عمان میں 23 فرانسیسی سیاحوں کو لے جانے والی کشتی بیچ سمندر میں ڈوب گئی

Express News

چیٹ جی پی ٹی سے قرآن پاک کی تفسیر سمجھنا ممنوع قرار؛ مصر دارالافتا

Express News

بھارت؛ بھتہ لینے کے الزام پر گینگسٹر گولڈن براری کے والدین گرفتار

Express News

امریکا میں برفباری نے قہر ڈھا دیا؛ 22 کروڑ افراد خون جما دینے والی سردی کا شکار

Express News

خوف زدہ اسرائیلی وزیراعظم موبائل فون کے کیمرے پر ٹیپ کیوں چپکا کر رکھتے ہیں؟

Express News

فلپائن کے میئر راکٹ لانچر حملے میں بال بال بچ گئے؛ ہولناک ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو