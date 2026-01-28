گوادر:
وفاقی وزیر منصوبہ بندی پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ گوادر پاکستان کو عالمی تجارتی نظام سے جوڑنے والا ایک اسٹریٹجک راستہ بنتا جا رہا ہے۔
گوادر میں سیمینار اور ایگزیبیشن ’’گوادر جدید ساحلی شہر 2026‘‘ کا انعقاد کیا گیا، جس میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال مہمانِ خصوصی تھے۔
سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال نے گوادر بندرگاہ کی صنعتی و تجارتی ترقی کو قومی ترجیح قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت گوادر کو جدید بندرگاہی شہر میں تبدیل کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔
سیمینار میں ملکی و غیر ملکی ماہرین، پالیسی سازوں اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی، جہاں پالیسی سازی، سرمایہ کاری، سکیورٹی اور پائیدار ترقی پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔
سینیٹر مشاہد حسین سید نے اپنے خطاب میں کہا کہ گوادر علاقائی تجارت، بندرگاہی معیشت اور عالمی رابطہ کاری کا ایک اہم اسٹریٹجک مرکز بن رہا ہے۔
ایم ڈی پاکستان ٹورازم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آفتاب الرحمٰن رانا نے گوادر کے سیاحتی امکانات کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ یہ شہر مستقبل میں پاکستان کی ٹورازم انڈسٹری کا اہم مرکز بن سکتا ہے۔
ڈاکٹر محمد جمیل احمد کے مطابق گوادر پورٹ میں علاقائی تجارت اور لاجسٹکس کا مرکز بننے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔
ڈاکٹر حسن داؤد بٹ نے گوادر کے صنعتی امکانات اور اسپیشل اکنامک زونز پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبے ملکی معیشت میں نمایاں کردار ادا کریں گے۔
ڈین نسٹ یونیورسٹی ڈاکٹر اشفاق حسن خان نے مقامی آبادی کی ترقی اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے پر زور دیا۔
شرکاء نے گوادر سیمینار 2026 کو پاکستان کی قومی معاشی ترقی کے لیے ایک اہم سنگِ میل قرار دیا۔