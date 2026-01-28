بلوچستان میں گیس کی اہم دریافت، ملکی توانائی میں نمایاں پیش رفت

تبری-1 کنواں گزشتہ برس کھودا گیا اور اسے 7,170 فٹ کی گہرائی تک ڈرل کیا گیا

ویب ڈیسک January 28, 2026
facebook whatsup
کوئٹہ:

ایس آئی ایف سی کے اصلاحاتی وژن کے تحت پاکستان توانائی شعبے میں مقامی پیداوار بڑھانے اور درآمدی انحصار کم کرنے کی سمت مستقل پیش قدمی کر رہا ہے۔

ماری انرجیز لمیٹڈ نے بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی میں واقع کلچس ساؤتھ بلاک کے تبری-1 کنویں میں کامیاب گیس دریافت کا باضابطہ اعلان کیا ہے۔

یہ کلچس ساؤتھ بلاک میں پہلا کامیاب کنواں ہے، جو قومی سطح پر گیس کی پیداوار میں اضافے کے لیے ایک حوصلہ افزا سنگِ میل ثابت ہو رہا ہے۔ تبری-1 کنواں گزشتہ برس کھودا گیا اور اسے 7,170 فٹ کی گہرائی تک ڈرل کیا گیا۔

ابتدائی ٹیسٹنگ کے نتائج کے مطابق کنویں سے یومیہ 11 ایم ایم ایس سی ایف ڈی تک گیس کا بہاؤ ریکارڈ کیا گیا ہے، کنویں کی مکمل پیداواری صلاحیت جانچنے کے لیے مزید ٹیسٹنگ اور تجزیاتی عمل جاری ہے۔

یہ دریافت مقامی گیس پیداوار میں اضافہ، درآمدی انحصار میں کمی اور قومی توانائی تحفظ کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ اس منصوبے میں یونائیٹڈ انرجی پاکستان لمیٹڈ بطور آپریٹر شامل ہے، جبکہ ماری انرجیز لمیٹڈ اور دیوان پیٹرولیم بھی جوائنٹ وینچر کا حصہ ہیں۔

یہ پیش رفت پاکستان کے ہائیڈرو کاربن وسائل کو مؤثر انداز میں بروئے کار لانے اور مقامی توانائی صلاحیت میں اضافے کے عزم کی واضح عکاس ہے۔

ایس آئی ایف سی کی سہولت کاری سے بلوچستان میں توانائی کی یہ دریافت ملکی توانائی تحفظ، صنعتی ترقی اور معاشی استحکام کی جانب ایک مثبت قدم ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مدینہ منورہ میں نکاح کرنے والی لائبہ خان کی دعائے خیر کی تصاویر وائرل

مدینہ منورہ میں نکاح کرنے والی لائبہ خان کی دعائے خیر کی تصاویر وائرل

 Jan 28, 2026 11:07 AM |
مس یونیورس امیدوار 33 سالہ جیلین بریسٹ کینسر سے نبر د آزما؛ دردناک کہانی سنا دی

مس یونیورس امیدوار 33 سالہ جیلین بریسٹ کینسر سے نبر د آزما؛ دردناک کہانی سنا دی

Jan 27, 2026 11:27 PM |
اریجیت سنگھ کے مداحوں کیلئے بری خبر، گلوکار کا حیران کن اعلان 

اریجیت سنگھ کے مداحوں کیلئے بری خبر، گلوکار کا حیران کن اعلان 

 Jan 27, 2026 10:35 PM |

متعلقہ

Express News

براہ راست غیرملکی سرمایہ کاری میں 43.3 فیصد کمی کا انکشاف

Express News

خیبرپختونخوا حکومت نے ’’804‘‘ نمبر پلیٹ کی نیلامی کیوں روک دی؟ وجہ سامنے آگئی

Express News

چاندی کی قیمت میں غیر معمولی اضافہ، مرکنٹائل ایکسچینج میں تجارت معطل

Express News

کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ برقرار، مہنگائی 5 سے 6 فیصد کے درمیان رہنے کا امکان ہے، وزارت خزانہ

Express News

آئندہ سال کپاس کی کاشت میں مزید کمی کے خدشات

Express News

اسٹیٹ بینک کا شرح سود برقرار رکھنے کا فیصلہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو