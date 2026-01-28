آسٹریلوی کرکٹ ٹیم آج دو گروپس میں لاہور پہنچے گی

لاہور:
مچل مارش کی زیر قیادت آسٹریلوی کرکٹ ٹیم 2 گروپس میں بدھ کو لاہور پہنچے گی۔
پلیئرز کسی پریکٹس سیشن کے بغیر جمعرات کو پاکستان سے پہلا ٹی 20 کھیلیں گے، دوسری جانب میزبان سائیڈ کی تیاریاں تیسرے روز بھی قذافی اسٹیڈیم میں جاری رہیں۔
پاکستان سے تین ٹی 20 میچز کی سیریز کیلیے آسٹریلوی اسکواڈ میں پیٹ کمنز، جوش ہیزل ووڈ، میکسویل سمیت 5 اسٹارز شامل نہیں، یہ تمام ورلڈکپ کیلیے منتخب ہوئے ہیں، مہمان ٹیم بدھ کو2 گروپس میں لاہور آئے گی۔
مہمان پلیئرز کسی پریکٹس سیشن کے بغیر جمعرات کو پہلا ٹی ٹوئنٹی کھیلے گی، دونوں کپتان بدھ کی دوپہر ٹرافی کی رونمائی کے بعد میڈیا سے گفتگو کریں گے۔
تینوں میچز قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے جہاں شائقین کی بڑی تعداد کی آمد متوقع ہے، میچز کے کامیاب انعقاد کیلیے انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی و دیگر انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔
ادھر پاکستان ٹیم نے قذافی اسٹیڈیم میں جاری کیمپ کے تیسرے روز بھی بھرپور ٹریننگ کی، کھلاڑیوں نے وارم اپ سیشن کے بعد نیٹ پریکٹس اورفیلڈنگ ڈرلز میں حصہ لیا۔
کوچنگ اسٹاف کی جانب سے بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کے مختلف پہلوئوں پر خصوصی توجہ دی گئی تاکہ ٹیم ہر ممکن صورتحال کے لیے تیار رہے۔ پاکستانی کھلاڑیوں میں سیریز کے حوالے سے خاصا اعتماد دیکھا جا رہا ہے۔
ٹیم مینجمنٹ کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا جیسی مضبوط ٹیم کے خلاف یہ سیریز موجودہ کمبی نیشن کو آزمانے کا بہترین موقع فراہم کرے گی، پاک آسٹریلیا سیریز کو دونوں ٹیموں کے لیے ورلڈ کپ کی تیاری کا اہم مرحلہ قرار دیا جا رہا ہے۔
اگرچہ آسٹریلوی ٹیم اپنے کئی اہم کھلاڑیوں کے ساتھ نہیں آ رہی تاہم ان کے پاس اب بھی تجربہ کار اور باصلاحیت کرکٹرز موجود ہیں جو کسی بھی وقت میچ کا رخ موڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
دوسری جانب پاکستان ٹیم ہوم کنڈیشنز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیریز میں برتری حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔