آسٹریلوی کرکٹ ٹیم آج دو گروپس میں لاہور پہنچے گی

دونوں ٹیموں کے مابین پہلا ٹی 20 میچ جمعرات کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا

میاں محمد اصغر January 28, 2026
لاہور:

مچل مارش کی زیر قیادت آسٹریلوی کرکٹ ٹیم 2 گروپس میں بدھ کو لاہور پہنچے گی۔

 پلیئرز کسی پریکٹس سیشن کے بغیر جمعرات کو پاکستان سے پہلا ٹی 20 کھیلیں گے، دوسری جانب میزبان سائیڈ کی تیاریاں تیسرے روز بھی قذافی اسٹیڈیم میں جاری رہیں۔

پاکستان سے تین ٹی 20 میچز کی سیریز کیلیے آسٹریلوی اسکواڈ میں پیٹ کمنز، جوش ہیزل ووڈ، میکسویل سمیت 5 اسٹارز شامل نہیں، یہ تمام ورلڈکپ کیلیے منتخب ہوئے ہیں، مہمان ٹیم بدھ کو2 گروپس میں لاہور آئے گی۔

مہمان پلیئرز کسی پریکٹس سیشن کے بغیر جمعرات کو پہلا ٹی ٹوئنٹی کھیلے گی، دونوں کپتان بدھ کی دوپہر ٹرافی کی رونمائی کے بعد میڈیا سے گفتگو کریں گے۔

 تینوں میچز قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے جہاں شائقین کی بڑی تعداد کی آمد متوقع ہے، میچز کے کامیاب انعقاد کیلیے انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی و دیگر انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔

ادھر پاکستان ٹیم نے قذافی اسٹیڈیم میں جاری کیمپ کے تیسرے روز بھی بھرپور ٹریننگ کی، کھلاڑیوں نے وارم اپ سیشن کے بعد نیٹ پریکٹس اورفیلڈنگ ڈرلز میں حصہ لیا۔

کوچنگ اسٹاف کی جانب سے بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کے مختلف پہلوئوں پر خصوصی توجہ دی گئی تاکہ ٹیم ہر ممکن صورتحال کے لیے تیار رہے۔ پاکستانی کھلاڑیوں میں سیریز کے حوالے سے خاصا اعتماد دیکھا جا رہا ہے۔

ٹیم مینجمنٹ کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا جیسی مضبوط ٹیم کے خلاف یہ سیریز موجودہ کمبی نیشن کو آزمانے کا بہترین موقع فراہم کرے گی، پاک آسٹریلیا سیریز کو دونوں ٹیموں کے لیے ورلڈ کپ کی تیاری کا اہم مرحلہ قرار دیا جا رہا ہے۔

 اگرچہ آسٹریلوی ٹیم اپنے کئی اہم کھلاڑیوں کے ساتھ نہیں آ رہی تاہم ان کے پاس اب بھی تجربہ کار اور باصلاحیت کرکٹرز موجود ہیں جو کسی بھی وقت میچ کا رخ موڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

دوسری جانب پاکستان ٹیم ہوم کنڈیشنز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیریز میں برتری حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
