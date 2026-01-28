یورپ میں افغان شہریوں کا انسانی اسمگلنگ نیٹ ورک بے نقاب، اسکاٹ لینڈ سے ایک افغانی گرفتار

گرفتاری کے بعد گلاسگو اور برمنگھم میں دو مختلف مقامات پر چھاپے مارے گئے

ویب ڈیسک January 28, 2026
facebook whatsup

یورپ میں انسانی اسمگلنگ میں ملوث افغان شہریوں کے ایک منظم نیٹ ورک کا انکشاف ہوا ہے، جس کے تحت اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو سے ایک افغان شہری کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔

برطانوی جریدے کے مطابق برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی (این سی اے) نے انسانی اسمگلنگ کے الزامات پر افغان شہری کو گرفتار کیا۔ گرفتاری کے بعد گلاسگو اور برمنگھم میں دو مختلف مقامات پر چھاپے مارے گئے، جہاں سے متعدد اہم دستاویزات اور الیکٹرانک آلات ضبط کیے گئے۔

برطانوی میڈیا کے مطابق گرفتار افغان شہری اس نیٹ ورک کا اہم کردار ہے جو آئرلینڈ سے برطانیہ تک مہاجرین کی غیر قانونی نقل و حرکت میں ملوث رہا ہے۔

افغان جریدہ ہشت صبح کے مطابق یہ افغان نیٹ ورک برطانیہ اور آئرلینڈ کے درمیان انسانی اسمگلنگ اور غیر قانونی مہاجرت میں سرگرم تھا۔

مزید پڑھیں

Express News

افغانستان؛ طالبان نے 36 افراد کو سرعام کوڑے مارے؛ قید کی سزائیں بھی دیں

Express News

مسلسل نگرانی اور جبر، طالبان پالیسیاں افغانستان کو انسانی بحران کی طرف لے گئیں

Express News

افغانستان میں انسانی حقوق خطرے میں، طالبان کے تعزیری ضابطے پر کڑی تنقید

برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی کا کہنا ہے کہ غیر قانونی نقل و حرکت اور انسانی اسمگلنگ میں ملوث افغان نیٹ ورکس کے خلاف کارروائی ان کی ترجیحات میں شامل ہے۔

این سی اے کے مطابق اس سے قبل ڈبلن سے گرفتار ہونے والے 26 سالہ افغان شہری پر بھی انسانی اسمگلنگ کے الزامات عائد کیے جا چکے ہیں۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق غیر قانونی سرگرمیوں اور انسانی جرائم میں ملوث ہونے پر پاکستان، ایران، ترکیہ اور برطانیہ سمیت کئی ممالک افغان شہریوں کو ملک بدر کر چکے ہیں۔

مبصرین کا کہنا ہے کہ حالیہ گرفتاری سے ایک بار پھر یہ بات سامنے آئی ہے کہ طالبان حکومت جرائم اور انسانی اسمگلنگ کے نیٹ ورکس کو روکنے میں مؤثر کردار ادا کرنے میں ناکام رہی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مدینہ منورہ میں نکاح کرنے والی لائبہ خان کی دعائے خیر کی تصاویر وائرل

مدینہ منورہ میں نکاح کرنے والی لائبہ خان کی دعائے خیر کی تصاویر وائرل

 Jan 28, 2026 11:07 AM |
مس یونیورس امیدوار 33 سالہ جیلین بریسٹ کینسر سے نبر د آزما؛ دردناک کہانی سنا دی

مس یونیورس امیدوار 33 سالہ جیلین بریسٹ کینسر سے نبر د آزما؛ دردناک کہانی سنا دی

Jan 27, 2026 11:27 PM |
اریجیت سنگھ کے مداحوں کیلئے بری خبر، گلوکار کا حیران کن اعلان 

اریجیت سنگھ کے مداحوں کیلئے بری خبر، گلوکار کا حیران کن اعلان 

 Jan 27, 2026 10:35 PM |

متعلقہ

Express News

عمان میں 23 فرانسیسی سیاحوں کو لے جانے والی کشتی بیچ سمندر میں ڈوب گئی

Express News

چیٹ جی پی ٹی سے قرآن پاک کی تفسیر سمجھنا ممنوع قرار؛ مصر دارالافتا

Express News

بھارت؛ بھتہ لینے کے الزام پر گینگسٹر گولڈن براری کے والدین گرفتار

Express News

امریکا میں برفباری نے قہر ڈھا دیا؛ 22 کروڑ افراد خون جما دینے والی سردی کا شکار

Express News

خوف زدہ اسرائیلی وزیراعظم موبائل فون کے کیمرے پر ٹیپ کیوں چپکا کر رکھتے ہیں؟

Express News

فلپائن کے میئر راکٹ لانچر حملے میں بال بال بچ گئے؛ ہولناک ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو