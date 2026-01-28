اسلام آباد:
اسپیشل جج سینٹرل ایف آئی اے نے فیض حمید کے بھائی نجف حمید کی ضمانت منسوخی کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔
اسپیشل جج شاہ رخ ارجمند نے تحریری فیصلہ جاری کیا۔
تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ ملزم پر جعلی رجسٹری اور انتقال درج کرنے کا الزام ہے، مدعی مقدمہ کو 1 کنال زمین منتقل کرنے کے بجائے دھوکا دہی سے 10 مرلہ منتقل کرنے کا الزام ہے۔
ملزم پر سرکاری عہدے کا غلط استعمال اور ذاتی فائدہ لینے کے الزامات ہیں جبکہ استغاثہ کے مطابق اصل حقائق تک رسائی اور تفتیش کے لیے ملزم کی گرفتاری ضروری ہے۔
استغاثہ کے مطابق شکایت کنندہ کے بیان یا سمجھوتے کی بنیاد پر ضمانت جیسی غیر معمولی رعایت نہیں دی جا سکتی۔ ملزم نجف حمید کے خلاف منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت بھی انکوائری جاری ہے۔
تحریری فیصلے کے مطابق سرکاری عہدے کا غلط استعمال ایک سنگین معاملہ ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا استغاثہ کی ضمانت منسوخی کی درخواست منظور کی جاتی ہے۔