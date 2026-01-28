بجلی صارفین کے لئے بری خبر سامنے آئی ہے جب کہ ایک ماہ کیلئے بجلی 48 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان ہے۔
سی پی پی اے نے نیپرا میں ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں درخواست دائر کردی، نیپرا اتھارٹی سی پی پی اے کی درخواست پر کل سماعت کرے گی۔
درخواست میں کہا گیا کہ دسمبر میں 8 ارب 48 کروڑ 70 لاکھ یونٹس بجلی پیدا کی گئی، ڈسکوز کو 8 ارب 20 کروڑ 80 لاکھ یونٹس بجلی فراہم کی گئی۔
سی پی پی اے کے مطابق ماہ دسمبر میں بجلی لی کی فی یونٹ لاگت 9.62 روپے رہی ، ایک ماہ میں ہائیڈل سے 18.07 فیصد بجلی کی پیداوار رہی، دسمبر میں مقامی کوئلے سے بجلی کی پیداوار 13.99 فیصد رہی۔
سی پی پی اے کے مطابق درآمدی کوئلے سے 10.13 فیصد بجلی کی پیداوار رہی، قدرتی گیس سے 11.20 درآمدی گیس سے 17.24 فیصد پیداوار رہی، نیوکلیئر سے بجلی کی پیداوار دسمبر میں 25.05 فیصد رہی۔