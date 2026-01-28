عمران خان کیخلاف حقیقی آزادی مارچ کے 2 کیسز داخل دفتر

بانی پی ٹی آئی کیجانب سے سردار محمد مصروف ایڈووکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔

ویب ڈیسک January 28, 2026
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی کیخلاف حقیقی آزادی مارچ کے 2 کیسز کی سماعت ہوئی، جوڈیشل مجسٹریٹ اظہر ندیم نے کیس پر سماعت کی۔

عدالت نے بانی پی ٹی آئی کیخلاف کیسز داخل دفتر کردیئے، بانی پی ٹی آئی کیجانب سے سردار محمد مصروف ایڈووکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔

وکیل سردار  مصروف نے کہا کہ یہ 2022 کے دو کیسز ہیں متعدد ملزمان بری ہوچکے ہیں،  ہماری دو سال سے بریت کی درخواست زیر سماعت ہے، بانی پی ٹی آئی کو بھی عدالت میں پیش نہیں کیا جارہا، عدالت کیس کی سماعت کل تک رکھے ہم بریت کی درخواست پر دلائل دے دیتے ہیں۔

سردار مصروف  نے کہا کہ عدالت قانونی طور پر کیس کو داخل دفتر بھی کر سکتی ہے، عدالت یا ہماری بریت کی درخواست سن لے یا کیس داخل دفتر کر دے۔

عدالت نے بانی پی ٹی آئی کیخلاف دونوں کیسز داخل دفتر کردیئے، بانی پی ٹی آئی کیخلاف تھانہ کوہسار میں دو مقدمات درج ہیں۔
