سندھ میں عازمین حج کے پہلے مرحلے کا آغاز ہوگیا

اس سال صوبے بھر سے 30 ہزار عازمین حج کی سعادت حاصل کریں گے

ویب ڈیسک January 28, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

سندھ میں عازمین حج کے پہلے مرحلے کا آغاز ہوگیا، اس سال صوبے بھر سے 30 ہزار عازمین حج کی سعادت حاصل کریں گے۔

ڈائریکٹر حج کراچی امتیاز شاہ کے مطابق حج ڈائریکٹوریٹ کراچی میں عازمین حج کی تربیت کے دوران انھیں مختلف امور سے آگاہ کیا جا رہا ہے، حج کے لیے عازمین حج کی تربیت دوسرا مرحلہ رمضان المبارک کے بعد شروع ہوگا۔

مزید پڑھیں

Express News

حج 2026 کیلئے لازمی تربیتی پروگرام کب شروع ہوگا، وفاق نے شیڈول جاری کردیا

امتیاز شاہ نے بتایا ک عازمین حج کی سہولیات کے لیے وزیراعظم کی خصوصی ہدایات ہیں، وفاقی وزیر حج و مذہبی امور نے تربیت کو لازمی قرار دیا ہے۔

ڈائریکٹریکٹر حج کراچی کے مطابق روڈ ٹو مکہ پراجیکٹ کے تحت عازمین حج کی ون ٹائم امیگریشن سعودی حکام کراچی کے ہوائی اڈے پر ہی کریں گے، عازمین حج کی سعودی عرب روانگی سے قبل ویکسینیشن کا عمل مکمل کریں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

معروف اداکارہ کا 12 سال کی عمر میں شادی کرنے کا اعتراف

معروف اداکارہ کا 12 سال کی عمر میں شادی کرنے کا اعتراف

 Jan 28, 2026 12:27 PM |
مدینہ منورہ میں نکاح کرنے والی لائبہ خان کی دعائے خیر کی تصاویر وائرل

مدینہ منورہ میں نکاح کرنے والی لائبہ خان کی دعائے خیر کی تصاویر وائرل

 Jan 28, 2026 11:07 AM |
مس یونیورس امیدوار 33 سالہ جیلین بریسٹ کینسر سے نبر د آزما؛ دردناک کہانی سنا دی

مس یونیورس امیدوار 33 سالہ جیلین بریسٹ کینسر سے نبر د آزما؛ دردناک کہانی سنا دی

Jan 27, 2026 11:27 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان نے اقتصادی تعاون تنظیم کی چیئرمین شپ باقاعدہ طور پر سنبھال لی

Express News

پاکستان اور متحدہ عرب امارات کا امن، استحکام اور پائیدار ترقی کے فروغ کے عزم کا اعادہ 

Express News

پاکستان اور متحدہ عرب امارات کا امن، استحکام اور پائیدار ترقی کے فروغ کے عزم کا اعادہ 

Express News

نان فائلرز  کے اسلحہ لائسنس منسوخ کرنے کی ہدایت

Express News

کراچی؛ خود کو آغا سراج درانی کا بھانجا کہنے والے کار سوار کیخلاف مقدمہ درج

Express News

سانحہ گل پلازہ: ایک خاندان کی 3 خواتین کا کوئی سراغ نہ ملا، 4 مزید باقیات کی شناخت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو