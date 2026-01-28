راشد نسیم انفرادی طور پر 150 گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے والے پہلے کھلاڑی بن گے

پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرنے کے باوجود حکومت سے کوئی پزیرائی نہیں ملی، راشد نسیم کا شکوہ

زبیر نذیر خان January 28, 2026
کراچی:

راشد نسیم پاکستانی تاریخ میں انفرادی طور پر 150 گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے والے پہلے کھلاڑی بن گے۔

گنیز ورلڈ ریکارڈ کے آفیشل ڈیٹا اور آفیشل ویب سائٹ کے مطابق راشد نسیم کے علاوہ کسی بھی کھلاڑی کے 150 عالمی ریکارڈ مکمل نہیں ہوئے، راشد نسیم نے انگلینڈ کے کھلاڑی جوش لیایا کا ہاتھوں میں ایک کلو وزن پکڑ کر 333 پنچ مارنے کا عالمی ریکارڈ توڑ دیا۔

راشد نسیم نے ایک منٹ میں 340 فل ایکسٹینشن پنچ ٹارگٹ پر ہٹ کیے، گنیز ورلڈ ریکارڈ نے راشد نسیم کے دو مزید عالمی ریکارڈ کی بھی منظوری  دے دی، گنیز ورلڈ ریکارڈ نے راشد نسیم کا ایک انوکھا ریکارڈ بھی منظور کیا جس میں انڈے کو ہوا میں اچھال کر اخروٹ کو توڑنا تھا اور پھر انڈے کو کیچ کرنا تھا۔

راشد نسیم نے جرمن ماسٹر کے ریکارڈ کو ایک منٹ میں 72 کے مقابلے میں 80 مرتبہ مرتبہ اخروٹ کو کامیابی سے توڑا اور انڈا بھی نہ ٹوٹا، راشد نسیم کے نن کیٹیگری میں ایک نیو ریکارڈ کو بھی منظور کر لیا گیا جس میں نن چکو کو ہوا میں اچھال کر دوسرے ہاتھ سے کیچ کرنا تھا،

راشد نسیم ایسا 36 مرتبہ کرنے میں کامیاب رہے جبکہ راشد نسیم کو گنیز ورلڈ ریکارڈ نے 18 مرتبہ کا نن چکو کو کیچ کرنے کا ٹارگٹ دیا تھا، گنیز ورلڈ ریکارڈ کی جانب سے راشد نسیم کو تصدیقی ای میل بھی  موصول ہوگئی ہے جبکہ گنیز ورلڈ ریکارڈ نے تمام تفصیلات اپنی ویب سائٹ پر جاری کردی ہیں۔

واضح رہے کہ کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی کے رہائشی نوجوان راشد نسیم کے 2025 میں سب سے زیادہ اب تک 31 عالمی ریکارڈ منظور ہوچکے ہیں جبکہ راشد نسیم 2024 میں بھی پاکستانی تاریخ میں 28 عالمی ریکارڈز بنا کر سر فہرست رہے تھے۔

دوسری جانب راشد نسیم نے اپنا 150 واں عالمی ریکارڈ فلسطین کے نام کردیا، انہوں نے شکوہ کیا کہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرنے کے باوجود ان کو حکومت کی جانب سے تاحال کوئی پزیرائی نہیں ملی۔

راشد نسیم اب تک 40 سے زیادہ مرتبہ بھارت کو شکست دے چکے ہیں، راشد نسیم کو امریکہ، انگلینڈ، چین، ایران اور سوئزرلینڈ و دیگر ممالک  کے ریکارڈز توڑ نے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔

راشد نسیم  دنیا میں سب سے زیادہ پنچ کیٹیگری کے ریکارڈ بنا چکے ہیں جبکہ ان کو بریکنگ، نی اسٹرائیک، مارشل آرٹس ککس، اسٹک، نن چکو، اسکپنگ اور  جمپنگ جیکس کے عالمی ریکارڈ بنانے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔
