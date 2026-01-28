شارجہ میں کار چوری کا واقعہ، پولیس نے چند گھنٹوں میں ملزم گرفتار کر کے گاڑی برآمد کر لی

شارجہ: متحدہ عرب امارات کی ریاست شارجہ میں دن دہاڑے گاڑی چوری ہونے کا واقعہ پیش آیا، تاہم شارجہ پولیس نے فوری اور مؤثر کارروائی کرتے ہوئے چند ہی گھنٹوں میں ملزم کو گرفتار کر لیا اور چوری شدہ گاڑی بھی برآمد کر لی۔
پولیس کے مطابق واقعے کے بعد سڑکوں اور مختلف مقامات پر نصب سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے گاڑی کی نقل و حرکت کو ٹریک کیا گیا۔
تفتیشی ٹیم نے جدید ٹیکنالوجی اور دستیاب شواہد کی بنیاد پر ملزم کی شناخت کی اور کامیاب کارروائی کے دوران اسے حراست میں لے لیا۔
شارجہ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی شہریوں کے تحفظ اور جرائم کی روک تھام کے لیے جاری کوششوں کا حصہ ہے۔ پولیس نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ گاڑی کو اسٹارٹ حالت میں چھوڑ کر کہیں نہ جائیں کیونکہ اس سے چوری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
پولیس کے مطابق جرائم پیشہ عناصر خاص طور پر فیول اسٹیشنز، دکانوں اور اسٹورز کے باہر ایسی گاڑیوں کو نشانہ بناتے ہیں جو ڈرائیور اسٹارٹ حالت میں لاوارث چھوڑ دیتے ہیں۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔