نیب کی تاریخی کارروائی، سب سے بڑی یکمشت ریکوری، 4 ارب 5 کروڑ قومی خزانے میں جمع

رقم کوہستان میگا اسکینڈل میں برآمد کی گئی، جس میں قومی خزانے کو بے دردی سے لوٹنے والی ایک سنگین سازش کو بے نقاب کر دیا

ویب ڈیسک January 28, 2026
facebook whatsup

اعلیٰ سطحی بدعنوانی کے خلاف ایک تاریخی کارروائی میں قومی احتساب بیورو (نیب خیبر پختونخوا) نے 4.05 ارب روپے کی خطیر رقم برآمد کر لی ہے، جو نیب کی تاریخ میں ایک ہی بار میں ہونے والی سب سے بڑی نقد وصولی ہے۔

یہ رقم بدنامِ زمانہ کوہستان میگا اسکینڈل میں برآمد کی گئی، جس میں قومی خزانے کو بے دردی سے لوٹنے والی ایک سنگین سازش کو بے نقاب کر دیا۔

اس مقدمے کا ایک حیران کن پہلو یہ ہے کہ مرکزی ملزم قیصر اقبال نے ایک ڈمپر ڈرائیور ممتاز خان کو بطور فرنٹ مین استعمال کیا۔ اس نام نہاد بے نامی دار کے ذریعے فرضی کمپنی“ممتاز کنسٹرکشن کمپنی”کے بینک اکاؤنٹس کھولے گئے، جن کے ذریعے سرکاری خزانے سے کروڑوں روپے نکال کر ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا گیا۔

ناقابلِ تردید شواہد کے سامنے آنے پر فرنٹ مین ممتاز خان نے پلی بارگین کا راستہ اختیار کرتے ہوئے نقد رقم، جائیدادوں اور گاڑیوں کی صورت میں یہ بھاری رقم قومی خزانے میں جمع کرا دی۔

احتساب عدالت نے اس پلی بارگین کی توثیق کر دی، جس کے نتیجے میں نہ صرف ریکارڈ ریکوری ممکن ہوئی بلکہ اس وسیع اسکینڈل میں پہلی سزا بھی سامنے آ گئی۔

یہ محض ایک مالی وصولی نہیں بلکہ ایک تاریخی اعلان ہے۔ نیب نے نہ صرف ایک بے مثال رقم واپس حاصل کی بلکہ بے نامی لین دین اور شیل کمپنیوں کے پیچیدہ جال کو بھی توڑ کر رکھ دیا جو بدعنوانی کو چھپانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔

پیغام بالکل واضح ہے احتساب کا ہاتھ ہر پردے کے پیچھے تک پہنچ سکتا ہے، اور قومی خزانے کی چابیاں بالآخر ہتھکڑیوں میں بدل سکتی ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

برف میں گنگناتی ریما خان تنقید کی زد میں، ویڈیو وائرل

برف میں گنگناتی ریما خان تنقید کی زد میں، ویڈیو وائرل

 Jan 28, 2026 05:52 PM |
گلوکار علی ظفر کے میشا شفیع کے خلاف ہتک عزت کیس میں اہم پیش رفت

گلوکار علی ظفر کے میشا شفیع کے خلاف ہتک عزت کیس میں اہم پیش رفت

 Jan 28, 2026 04:58 PM |
اجیت پوار کی حادثاتی موت پر بالی ووڈ کا اظہار افسوس

اجیت پوار کی حادثاتی موت پر بالی ووڈ کا اظہار افسوس

Jan 28, 2026 04:29 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان نے اقتصادی تعاون تنظیم کی چیئرمین شپ باقاعدہ طور پر سنبھال لی

Express News

پاکستان اور متحدہ عرب امارات کا امن، استحکام اور پائیدار ترقی کے فروغ کے عزم کا اعادہ 

Express News

پاکستان اور متحدہ عرب امارات کا امن، استحکام اور پائیدار ترقی کے فروغ کے عزم کا اعادہ 

Express News

نان فائلرز  کے اسلحہ لائسنس منسوخ کرنے کی ہدایت

Express News

کراچی؛ خود کو آغا سراج درانی کا بھانجا کہنے والے کار سوار کیخلاف مقدمہ درج

Express News

سانحہ گل پلازہ: ایک خاندان کی 3 خواتین کا کوئی سراغ نہ ملا، 4 مزید باقیات کی شناخت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو