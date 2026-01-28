پنجاب حکومت کا شعبہ کان کنی کو فروغ دینے کا فیصلہ

محفوظ جنگلات اور پروٹیکٹڈ ایریاز میں بھی کان کنی کی اجازت کی تجویز

ویب ڈیسک January 28, 2026
facebook whatsup
لاہور:

حکومت پنجاب نے شعبہ کان کنی کو فروغ دینے کے لیے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے محفوظ جنگلات اور پروٹیکٹڈ ایریاز میں بھی معدنی سرگرمیوں کی اجازت دینے کی تجویز پیش کر دی۔

اس مقصد کے لیے پنجاب اسمبلی میں ایک ہی نوعیت کے تین مختلف مسودہ قوانین پیش کیے گئے ہیں۔ تینوں مسودہ قوانین بروز پیر پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں پیش کیے گئے، جن کے تحت جنگلات، محفوظ علاقوں اور وائلڈ لائف سے متعلق پرانے قوانین میں ترامیم کی جائیں گی۔

پیش کیے گئے مسودہ قوانین میں جنگلات (ترمیم) ایکٹ 2026 کے تحت جنگلات ایکٹ 1927، پنجاب پروٹیکٹڈ ایریاز (ترمیم) ایکٹ 2026 کے تحت پنجاب پروٹیکٹڈ ایریاز ایکٹ 2020، جبکہ پنجاب وائلڈ لائف (ترمیم) ایکٹ 2026 کے تحت پنجاب وائلڈ لائف ایکٹ 1974 میں ترامیم شامل ہیں۔

مسودہ قانون کے متن کے مطابق جنگلاتی علاقوں میں موجود قیمتی معدنی وسائل قانونی رکاوٹوں کے باعث استعمال نہیں ہو پا رہے تھے، جبکہ غیر واضح قوانین کے سبب کان کنی کے منصوبے تعطل کا شکار تھے۔

بلز میں تجویز دی گئی ہے کہ قومی اہمیت کے ترقیاتی اور معدنی منصوبوں کو محفوظ اور جنگلاتی علاقوں میں معدنی سرگرمیوں کے اختیارات دیے جائیں گے اور جنگلاتی اراضی کو کان کنی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا قانونی فریم ورک تیار کیا جائے گا۔

حکومت کا مؤقف ہے کہ قومی معدنی پالیسی سے ہم آہنگی اور معیشت، روزگار اور ریونیو میں اضافے کے لیے معدنی وسائل کا استعمال ضروری ہے۔ ساتھ ہی غیر قانونی کان کنی کی روک تھام کے لیے ریگولیٹڈ نظام متعارف کرانا لازم تھا۔

پنجاب اسمبلی نے تینوں مسودہ قوانین کو دو ماہ کے لیے متعلقہ کمیٹی کے حوالے کر دیا ہے۔ کمیٹی کی منظوری کے بعد انہیں دوبارہ اسمبلی سے منظور کروایا جائے گا، جبکہ حتمی منظوری گورنر پنجاب دیں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اریجیت سنگھ کی گلوکاری چھوڑنے کی وجہ سامنے آگئی

اریجیت سنگھ کی گلوکاری چھوڑنے کی وجہ سامنے آگئی

Jan 28, 2026 03:14 PM |
معروف اداکارہ کا 12 سال کی عمر میں شادی کرنے کا اعتراف

معروف اداکارہ کا 12 سال کی عمر میں شادی کرنے کا اعتراف

 Jan 28, 2026 12:27 PM |
مدینہ منورہ میں نکاح کرنے والی لائبہ خان کی دعائے خیر کی تصاویر وائرل

مدینہ منورہ میں نکاح کرنے والی لائبہ خان کی دعائے خیر کی تصاویر وائرل

 Jan 28, 2026 11:07 AM |

متعلقہ

Express News

پاکستان نے اقتصادی تعاون تنظیم کی چیئرمین شپ باقاعدہ طور پر سنبھال لی

Express News

پاکستان اور متحدہ عرب امارات کا امن، استحکام اور پائیدار ترقی کے فروغ کے عزم کا اعادہ 

Express News

پاکستان اور متحدہ عرب امارات کا امن، استحکام اور پائیدار ترقی کے فروغ کے عزم کا اعادہ 

Express News

نان فائلرز  کے اسلحہ لائسنس منسوخ کرنے کی ہدایت

Express News

کراچی؛ خود کو آغا سراج درانی کا بھانجا کہنے والے کار سوار کیخلاف مقدمہ درج

Express News

سانحہ گل پلازہ: ایک خاندان کی 3 خواتین کا کوئی سراغ نہ ملا، 4 مزید باقیات کی شناخت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو