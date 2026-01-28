پاک آسٹریلیا ٹی 20 سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کردی گئی

ورلڈ کپ سے پہلے یہ سیریز دونوں ٹیموں کیلئے اہم ہے، مچل مارش

ویب ڈیسک January 28, 2026
facebook whatsup
لاہور:

پاک آسٹریلیا ٹی 20 سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کردی گئی، سلمان علی آغا اور مچل مارش نے ٹرافی کی رونمائی کی۔

سیریز کے حوالے سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے کپتان مچل مارش نے کہا  کہ پاکستان کی بولنگ مضبوط اور فاسٹ بولنگ کی ایک تاریخ ہے، شاہین آفریدی شاندار بولر ہیں۔

مچل مارش نے کہا کہ ورلڈ کپ سے پہلے یہ سیریز دونوں ٹیموں کے لئے اہم ہے، یہاں سردی ہے اور ہم گرم کپڑے بھی لے کر نہیں آئے۔

آسٹریلوی کپتان نے کہا کہ کل کے میچ میں کھیلوں گا یا نہیں ابھی فیصلہ کروں گا، ہم اچھی تیاری کے ساتھ آئے ہیں، سیریز دلچسپ ہو گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اریجیت سنگھ کی گلوکاری چھوڑنے کی وجہ سامنے آگئی

اریجیت سنگھ کی گلوکاری چھوڑنے کی وجہ سامنے آگئی

Jan 28, 2026 03:14 PM |
معروف اداکارہ کا 12 سال کی عمر میں شادی کرنے کا اعتراف

معروف اداکارہ کا 12 سال کی عمر میں شادی کرنے کا اعتراف

 Jan 28, 2026 12:27 PM |
مدینہ منورہ میں نکاح کرنے والی لائبہ خان کی دعائے خیر کی تصاویر وائرل

مدینہ منورہ میں نکاح کرنے والی لائبہ خان کی دعائے خیر کی تصاویر وائرل

 Jan 28, 2026 11:07 AM |

متعلقہ

Express News

انڈر 19 ورلڈکپ سپر سکسز: بھارت نے زمبابوے کو شکست دے دی

Express News

بھارت میں نیپاہ وائرس کے پھیلاؤ نے ٹی20 ورلڈکپ کے انعقاد پر سوالات اٹھا دیے

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: جیسن گلیسپی نے بنگلا دیش کی حمایت سے متعلق اپنا ٹویٹ کیوں ڈیلیٹ کیا؟

Express News

ورلڈ کپ نہ جیتے تو بورڈ گوتم گمبھیر کو نوکری سے نکال دے گا: سابق بھارتی کرکٹر

Express News

بنگلا دیش کی کرکٹ ویور شپ 10 ممالک کے برابر، محمد یوسف کی آئی سی سی کے فیصلے پر تنقید

Express News

اسلام آباد یونائیٹڈ نے لیوک رونچی کو نیا ہیڈ کوچ مقرر کر دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو