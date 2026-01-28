لاہور:
پاک آسٹریلیا ٹی 20 سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کردی گئی، سلمان علی آغا اور مچل مارش نے ٹرافی کی رونمائی کی۔
سیریز کے حوالے سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے کپتان مچل مارش نے کہا کہ پاکستان کی بولنگ مضبوط اور فاسٹ بولنگ کی ایک تاریخ ہے، شاہین آفریدی شاندار بولر ہیں۔
مچل مارش نے کہا کہ ورلڈ کپ سے پہلے یہ سیریز دونوں ٹیموں کے لئے اہم ہے، یہاں سردی ہے اور ہم گرم کپڑے بھی لے کر نہیں آئے۔
آسٹریلوی کپتان نے کہا کہ کل کے میچ میں کھیلوں گا یا نہیں ابھی فیصلہ کروں گا، ہم اچھی تیاری کے ساتھ آئے ہیں، سیریز دلچسپ ہو گی۔