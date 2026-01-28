 پی سی بی کا پاک آسٹریلیا ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے کمنٹری پینل کا اعلان

سابق آسٹریلوی ٹیسٹ اوپنر سائمن کیٹچ اس سیریز میں بطور کمنٹیٹر فرائض انجام دیں گے

ویب ڈیسک January 28, 2026
facebook whatsup

پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ہونے والی تین میچوں پر مشتمل ٹی ٹوئنٹی سیریز کے براڈکاسٹ اور کمنٹری پینل کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔

پی سی بی کے مطابق سابق آسٹریلوی ٹیسٹ اوپنر سائمن کیٹچ اس سیریز میں بطور کمنٹیٹر فرائض انجام دیں گے۔ ان کے ساتھ قومی کرکٹ کے معروف نام عامر سہیل، رمیز راجہ، بازید خان اور عروج ممتاز بھی کمنٹری پینل کا حصہ ہوں گے۔

سیریز کے دوران پی سی بی کے پچ سائیڈ اسٹوڈیو کی میزبانی زینب عباس کریں گی جبکہ پری اور پوسٹ میچ شوز میں کرکٹ ماہرین اپنے تجزیے پیش کریں گے۔

یاد رہے کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ٹی ٹوئنٹی سیریز کا آغاز جمعرات سے ہوگا جبکہ دوسرا اور تیسرا ٹی ٹوئنٹی میچ بالترتیب 31 جنوری اور یکم فروری کو کھیلا جائے گا۔ سیریز کے تمام میچز شام 4 بجے شروع ہوں گے۔

مزید پڑھیں

Express News

آسٹریلوی کرکٹ ٹیم ٹی 20 سیریز میں شرکت کیلئے لاہور پہنچ گئی

Express News

جیسن گلیسپی کی پاکستان کرکٹ میں واپسی کا امکان، کس ٹیم کے ہیڈکوچ ہوں گے؟

پی سی بی کے مطابق سیریز کی ہائی ڈیفینیشن براڈکاسٹنگ 28 کیمروں کے ذریعے کی جائے گی جس میں بگی کیم، ہاک آئی اور الٹرا ایج جیسی جدید ٹیکنالوجیز شامل ہوں گی۔ اس کے علاوہ ڈی آر ایس ٹیکنالوجی بھی تینوں میچز میں دستیاب ہوگی۔

پاکستان میں شائقین کرکٹ یہ میچز براہِ راست پی ٹی وی اسپورٹس پر دیکھ سکیں گے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

برف میں گنگناتی ریما خان تنقید کی زد میں، ویڈیو وائرل

برف میں گنگناتی ریما خان تنقید کی زد میں، ویڈیو وائرل

 Jan 28, 2026 05:52 PM |
گلوکار علی ظفر کے میشا شفیع کے خلاف ہتک عزت کیس میں اہم پیش رفت

گلوکار علی ظفر کے میشا شفیع کے خلاف ہتک عزت کیس میں اہم پیش رفت

 Jan 28, 2026 04:58 PM |
اجیت پوار کی حادثاتی موت پر بالی ووڈ کا اظہار افسوس

اجیت پوار کی حادثاتی موت پر بالی ووڈ کا اظہار افسوس

Jan 28, 2026 04:29 PM |

متعلقہ

Express News

انڈر 19 ورلڈکپ سپر سکسز: بھارت نے زمبابوے کو شکست دے دی

Express News

بھارت میں نیپاہ وائرس کے پھیلاؤ نے ٹی20 ورلڈکپ کے انعقاد پر سوالات اٹھا دیے

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: جیسن گلیسپی نے بنگلا دیش کی حمایت سے متعلق اپنا ٹویٹ کیوں ڈیلیٹ کیا؟

Express News

ورلڈ کپ نہ جیتے تو بورڈ گوتم گمبھیر کو نوکری سے نکال دے گا: سابق بھارتی کرکٹر

Express News

بنگلا دیش کی کرکٹ ویور شپ 10 ممالک کے برابر، محمد یوسف کی آئی سی سی کے فیصلے پر تنقید

Express News

اسلام آباد یونائیٹڈ نے لیوک رونچی کو نیا ہیڈ کوچ مقرر کر دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو