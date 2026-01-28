عمر ایوب نے پی ٹی آئی سے معذرت کرلی

عمران خان کا کارکن تھا ہوں اور رہوں گا، میری جگہ محمود اچکزئی کو شامل کیا جائے، عمر ایوب کی سفارش

ویب ڈیسک January 28, 2026
فوٹو فائل

سابق اپوزیشن لیڈر اور پی ٹی آئی کے سینیئر رہنما عمر ایوب خان کا پولیٹیکل کمیٹی میں شامل ہونے سے انکار کرتے ہوئے معذرت کرلی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق سابق اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر بیان جاری کیا، جس میں کہا کہ میں نے پی ٹی آئی پولیٹیکل کمیٹی میں شرکت سے معذرت کرلی ہے۔

عمر ایوب نے لکھا کہ قانونی اور سیاسی مصروفیات کے باعث پولیٹیکل کمیٹی میں کردار ادا کرنا ممکن نہیں، پولیٹیکل کمیٹی کی رکنیت صرف موجودہ عہدیداران تک محدود ہونی چاہیے۔

عمر ایوب نے کہا کہ عمران خان کا کارکن تھا، ہوں اور رہوں گا۔

پی ٹی آئی رہنما نے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کو پولیٹیکل کمیٹی میں شامل کرنے کی سفارش بھی کردی۔
