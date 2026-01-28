ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے قبل پاکستان کے اسٹار بلے باز بابر اعظم نے دھواں دار بیٹنگ کرتے ہوئے پریکٹس سیشن میں محض 5 گیندوں پر 21 رنز بنائے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔
گزشتہ کچھ عرصے سے اپنی فارم کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بننے والے بابراعظم نے آﺅٹ ڈور انٹرا اسکواڈ پریکٹس کے دوران فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی کی گیندبازی پر جارحانہ انداز میں بیٹنگ کرتے ہوئے دو چھکے اور دو چوکے لگائے۔
بابر اعظم نے حال ہی میں بگ بیش لیگ میں خراب بیٹنگ فارم کا سامنا کیا تھا جس کے بعد اُن کے مداح اُن کی کارکردگی کے بارے میں فکرمند تھے۔اب اہم ایونٹ سے قبل بابراعظم نے دو چھکے اور دو چوکے لگا کر اپنی بیٹنگ فارم کی جھلک پیش کر دی ہے۔
ماہرین اور شائقین کے مطابق یہ اننگز ایک اچھی علامت ہے کہ ٹیم پاکستان کے ٹی20 ورلڈ کپ کی تیاریاں شروع ہونے سے پہلے بابر کی بیٹنگ بہتر ہوتی جا رہی ہے۔