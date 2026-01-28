بابر اعظم کی دھواں دار بیٹنگ، 5 گیندوں پر 21 رنز بنائے، ویڈیو وائرل

اب اہم ایونٹ سے قبل بابراعظم نے دو چھکے اور دو چوکے لگا کر اپنی بیٹنگ فارم کی جھلک پیش کر دی ہے

ویب ڈیسک January 28, 2026
فوٹو: فائل

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے قبل پاکستان کے اسٹار بلے باز بابر اعظم نے دھواں دار بیٹنگ کرتے ہوئے پریکٹس سیشن میں محض 5 گیندوں پر 21 رنز بنائے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

گزشتہ کچھ عرصے سے اپنی فارم کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بننے والے بابراعظم نے آﺅٹ ڈور انٹرا اسکواڈ پریکٹس کے دوران فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی کی گیندبازی پر جارحانہ انداز میں بیٹنگ کرتے ہوئے دو چھکے اور دو چوکے لگائے۔

بابر اعظم نے حال ہی میں بگ بیش لیگ میں خراب بیٹنگ فارم کا سامنا کیا تھا جس کے بعد اُن کے مداح اُن کی کارکردگی کے بارے میں فکرمند تھے۔اب اہم ایونٹ سے قبل بابراعظم نے دو چھکے اور دو چوکے لگا کر اپنی بیٹنگ فارم کی جھلک پیش کر دی ہے۔

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: بابر اعظم کو ٹیم میں کیوں شامل کیا، سلمان آغا کی وضاحت

ماہرین اور شائقین کے مطابق یہ اننگز ایک اچھی علامت ہے کہ ٹیم پاکستان کے ٹی20 ورلڈ کپ کی تیاریاں شروع ہونے سے پہلے بابر کی بیٹنگ بہتر ہوتی جا رہی ہے۔

 
