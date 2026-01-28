2 سالہ بچے نے اسنوکر کے مشکل شاٹس کھیل کر ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا

ان شاندار کارناموں کے بعد جوڈی اوئنز کو اسنوکر کے مشکل شاٹس مکمل کرنے والا کم عمر ترین کھلاڑی قرار دیا گیا

ویب ڈیسک January 28, 2026
facebook whatsup

برطانیہ میں 2 سالہ جوڈی اوئنز نے اسنوکر کے مشکل شاٹس کھیل کر سب کو حیران کر دیا اور گنیز ورلڈ ریکارڈز میں اپنا نام درج کروا لیا۔

غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسنوکر کو عموماً بالغ افراد کے لیے بھی ایک مشکل اور تکنیکی کھیل سمجھا جاتا ہے لیکن جوڈی نے کم عمری میں ہی ایسے شاٹس کھیل کر دو الگ الگ گنیز ورلڈ ریکارڈز اپنے نام کر لیے۔

گنیز ورلڈ ریکارڈز کے مطابق 12 اکتوبر 2025 کو جب جوڈی اوئنز کی عمر محض 2 سال اور 302 دن تھی، اس نے کامیابی کے ساتھ پول بینک شاٹ مکمل کیا۔ اس سے قبل 2 سال اور 261 دن کی عمر میں جوڈی نے اسنوکر کا مشکل ڈبل پوٹ شاٹ کھیل کر سب کو حیران کر دیا تھا۔

مزید پڑھیں

Express News

قومی اسنوکر چیمپین شپ کی سیمی فائنل لائن اپ مکمل

Express News

جونیئر انڈر 17 قومی اسنوکر چیمپین شپ کا فاتح کون؟ فیصلہ ہوگیا

ان شاندار کارناموں کے بعد جوڈی اوئنز کو اسنوکر کے مشکل شاٹس مکمل کرنے والا کم عمر ترین کھلاڑی قرار دیا گیا اور ان کا نام گنیز ورلڈ ریکارڈز میں شامل کر لیا گیا۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

لائیو شو میں ٹک ٹاکر لڑکیاں لڑ پڑیں، ویڈیو وائرل

لائیو شو میں ٹک ٹاکر لڑکیاں لڑ پڑیں، ویڈیو وائرل

 Jan 28, 2026 09:01 PM |
برف میں گنگناتی ریما خان تنقید کی زد میں، ویڈیو وائرل

برف میں گنگناتی ریما خان تنقید کی زد میں، ویڈیو وائرل

 Jan 28, 2026 05:52 PM |
گلوکار علی ظفر کے میشا شفیع کے خلاف ہتک عزت کیس میں اہم پیش رفت

گلوکار علی ظفر کے میشا شفیع کے خلاف ہتک عزت کیس میں اہم پیش رفت

 Jan 28, 2026 04:58 PM |

متعلقہ

Express News

انڈر 19 ورلڈکپ سپر سکسز: بھارت نے زمبابوے کو شکست دے دی

Express News

بھارت میں نیپاہ وائرس کے پھیلاؤ نے ٹی20 ورلڈکپ کے انعقاد پر سوالات اٹھا دیے

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: جیسن گلیسپی نے بنگلا دیش کی حمایت سے متعلق اپنا ٹویٹ کیوں ڈیلیٹ کیا؟

Express News

ورلڈ کپ نہ جیتے تو بورڈ گوتم گمبھیر کو نوکری سے نکال دے گا: سابق بھارتی کرکٹر

Express News

بنگلا دیش کی کرکٹ ویور شپ 10 ممالک کے برابر، محمد یوسف کی آئی سی سی کے فیصلے پر تنقید

Express News

اسلام آباد یونائیٹڈ نے لیوک رونچی کو نیا ہیڈ کوچ مقرر کر دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو