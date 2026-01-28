صائمہ قریشی نے سنگل زندگی کے فائدے بتا دیے، مداحوں میں بحث

صائمہ قریشی طلاق کے بعد سنگل زندگی گزار رہی ہیں

ویب ڈیسک January 28, 2026
facebook whatsup

پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی سینئر اداکارہ صائمہ قریشی نے پہلی بار کھل کر اپنی سنگل زندگی پر بات کرتے ہوئے اس کے مثبت اور منفی پہلوؤں سے پردہ اٹھا دیا ہے۔

تقریباً دو دہائیوں سے شوبز سے وابستہ صائمہ قریشی کو خاص طور پر منفی کرداروں میں بے حد پسند کیا جاتا ہے، جبکہ وہ معروف اداکار فیصل قریشی کی کزن بھی ہیں۔ صائمہ قریشی طلاق کے بعد سنگل زندگی گزار رہی ہیں اور تین بڑے بیٹوں کی ماں ہیں۔

حال ہی میں وہ نجی چینل کے شو میں شریک ہوئیں جہاں انہوں نے غیر شادی شدہ زندگی گزارنے کے تجربے پر کھل کر گفتگو کی۔ پروگرام کی میزبان نادیہ خان نے جب کہا کہ ہمارے کئی سنگل دوست بہت خوش نظر آتے ہیں، آپ کے لیے سنگل ہونا کیسا ہے اور کن مشکلات کا سامنا رہتا ہے؟ تو صائمہ قریشی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کے معاملے میں وہ مکمل طور پر اکیلی ہیں کیونکہ نہ والد ہیں اور نہ بھائی، اس لیے گھر کے تمام کام وہ خود ہی کرتی ہیں۔

اداکارہ کا کہنا تھا کہ اگر سنگل ہونے کا مطلب غیر شادی شدہ ہونا ہے تو ان کے خیال میں ایسی خواتین زیادہ خوش رہتی ہیں اور شاید اسی وجہ سے زیادہ لمبی عمر بھی پاتی ہیں، کیونکہ ان کی زندگی میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوتا جو مستقل ذہنی دباؤ دے۔

انہوں نے کہا کہ ہر رشتے میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب بحث شروع ہو جاتی ہے، جبکہ سنگل رہ کر انسان نسبتاً پُرسکون زندگی گزار سکتا ہے۔ صائمہ کے مطابق یہ زندگی مکمل طور پر بے عیب نہیں، مگر کئی حالات سے کہیں بہتر ضرور ہے۔

انہوں نے مزید بتایا کہ انہیں کسی کو جواب دہ نہیں ہونا پڑتا، وہ اپنی مرضی سے باہر جا سکتی ہیں اور کوئی انہیں روک ٹوک نہیں کرتا، تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہر وقت پارٹی کرتی رہتی ہیں۔ اداکارہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ سنگل ہونے کے بھی فائدے ہیں اور نقصانات بھی، مگر مجموعی طور پر وہ اس طرزِ زندگی کو مثبت انداز میں دیکھتی ہیں۔

صائمہ قریشی کے اس بیان کے بعد سوشل میڈیا پر مداحوں کے درمیان سنگل زندگی کے حوالے سے نئی بحث بھی شروع ہو گئی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

لائیو شو میں ٹک ٹاکر لڑکیاں لڑ پڑیں، ویڈیو وائرل

لائیو شو میں ٹک ٹاکر لڑکیاں لڑ پڑیں، ویڈیو وائرل

 Jan 28, 2026 09:01 PM |
برف میں گنگناتی ریما خان تنقید کی زد میں، ویڈیو وائرل

برف میں گنگناتی ریما خان تنقید کی زد میں، ویڈیو وائرل

 Jan 28, 2026 05:52 PM |
گلوکار علی ظفر کے میشا شفیع کے خلاف ہتک عزت کیس میں اہم پیش رفت

گلوکار علی ظفر کے میشا شفیع کے خلاف ہتک عزت کیس میں اہم پیش رفت

 Jan 28, 2026 04:58 PM |

متعلقہ

Express News

مس یونیورس امیدوار 33 سالہ جیلین بریسٹ کینسر سے نبر د آزما؛ دردناک کہانی سنا دی

Express News

اریجیت سنگھ کے مداحوں کیلئے بری خبر، گلوکار کا حیران کن اعلان 

Express News

خاندانی جھگڑا؛ بھارتی اداکارہ اور شوہر پر چاقو سے حملہ

Express News

اقرا عزیز نے نومولود بیٹی کا نام بتادیا، مداحوں کی مبارکباد

Express News

لائبہ خان نے مدینہ منورہ میں نکاح کرلیا، خوبصورت تصاویر وائرل

Express News

پینگوئن کی وائرل ویڈیو نے ماورا حسین کی زندگی میں کیا اہم کردار ادا کیا؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو