پاکستان اور بھارت ایک ہی گروپ میں کیوں؟ گواسکر کا اہم انکشاف

لیجنڈ بلے باز نے روایتی حریفوں کو ایک ہی گروپ میں رکھنے کی وجہ بتا دی

ویب ڈیسک January 28, 2026
بھارت کے لیجنڈ بلے باز سنیل گواسکر نے پاکستان اور بھارت کو ایک گروپ میں رکھنے کی وجہ بتا دی۔

ایک پلیٹ فارم کے لیے لکھے گئے کالم میں سنیل گواسکر کا کہنا تھا کہ دونوں ٹیموں کو ایک گروپ میں رکھنے کا مقصد روایتی حریفوں کے درمیان ایونٹ میں کم از کم ایک مقابلہ کرانا ہوتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ گزشتہ میگا ایونٹس کی طرح پاکستان اور بھارت کو نہ صرف ایک گروپ میں رکھا گیا ہے بلکہ دونوں کو آسان گروپ میں رکھا گیا ہے تاکہ دونوں ٹیمیں اگلے مرحلے میں جا سکیں اور میدان جنگ شروع ہو سکے۔

آئندہ ماہ سے شروع ہونے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کو گروپ اے میں نمیبیا، نیدرلینڈز اور امریکا کے ساتھ رکھا گیا ہے۔

سنیل گواسکر کا مزید کہنا تھا کہ میجر لیگ کرکٹ (ایم ایل سی) میں تجربہ حاصل کرنے کے بعد اس بار امریکا ایک مضبوط ٹیم ثابت ہوگی۔
