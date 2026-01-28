نیوزی لینڈ نے بھارت کو 50 رنز سے ہرا دیا

نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 215 رنز بنائے جبکہ بھارتی ٹیم 18.4 اوورز میں 165 رنز بنا پائی

ویب ڈیسک January 28, 2026
نیوزی لینڈ نے بھارت کے خلاف چوتھے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ میں زبردست مقابلہ کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو 50 رنز سے ہرا دیا۔

ویشاکھاپٹنم میں کھیلے گئے میچ کے دوران نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 215 رنز بنائے۔ ٹم سیفرٹ نے جارحانہ بیٹنگ کرتے ہوئے 62 رنز بنائے جبکہ ڈیون کونوے نے 44 رنز قیمتی اننگز میں شامل کیے۔

بھارت کے بولرز میں ارشدپ سنگھ اور کلدیپ یادیو نے 2-2 وکٹیں حاصل کیں۔

انڈر 19 ورلڈکپ سپر سکسز: پاکستان نے نیوزی لینڈ کو شکست دے دی

ابھیشیک شرما کی برق رفتار ففٹی، نیوزی لینڈ کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا

جواب میں بھارتی ٹیم بیٹنگ میں دباؤ کا شکار رہی اور 18.4 اوورز میں صرف 165 رنز بنا پائی جس کے نتیجے میں وہ آؤٹ ہو گئی۔

نیوزی لینڈ کی بولنگ میں مچل سینٹنر نے 3 وکٹیں حاصل کیں جبکہ ایش سودھی اور جیکب ڈفی نے 2-2 وکٹیں حاصل کیں۔
