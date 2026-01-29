امریکا: ٹک ٹاک پر سینسرشپ کے باعث متبادل ایپس مقبول ہونے لگیں

مختصر دورانیے کی ویڈیو ایپ اپ اسکرولڈ ایپل کے ایپ اسٹور میں ٹاپ 10 مفت ایپس کی فہرست میں پہنچ چکی ہے

ویب ڈیسک January 29, 2026
facebook whatsup

امریکا میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وفادار سرمایہ کاروں کی جانب سے ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم ٹک ٹاک کے اکثریتی حصص خریدنے کے بعد پلیٹ فارم کی متبادل ایپس کی مقبولیت میں اضافہ ہونے لگا۔

غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق جب ٹک ٹاک پر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ سے متعلق مواد سینسر کرنے کا الزام عائد ہونا شروع ہوا اس دوران اسکائی لائٹ اور اپ اسکرولڈ نامی ایپس ریکارڈ ڈاؤن لوڈ کی گئی ہیں۔

گزشتہ ہفتے ٹک ٹاک کے امریکی آپریشن کی ملکیت چینی مالک کمپنی بائٹ ڈانس سے امریکی سرمایہ داروں کے ایک گروہ کو منتقل کی گئی تھی جس کی سربراہی صدر ٹرمپ کے ساتھی لیری ایلیسن کرتے ہیں۔

نئی انتظامیہ (جن پر سینسر شپ کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں) کے اقدامات کے باعث ٹک ٹاک (جس کے امریکا میں 17 کروڑ کے قریب صارفین ہیں) کے بائیکاٹ کے مطالبات سامنے آئے ہیں۔

مختصر دورانیے کی ویڈیو ایپ اپ اسکرولڈ (جو خود کو ٹک ٹاک کا سینسر شپ فری متبادل قرار دیتی ہے) ایپل کے ایپ اسٹور میں ٹاپ 10 مفت ایپس کی فہرست میں پہنچ چکی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جویریہ عباسی کا شوہر کیساتھ بولڈ فوٹو شوٹ؛ سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا

جویریہ عباسی کا شوہر کیساتھ بولڈ فوٹو شوٹ؛ سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا

 Jan 29, 2026 12:23 AM |
صائمہ قریشی نے سنگل رہنے کے فائدے بتا دیے، مداحوں میں بحث

صائمہ قریشی نے سنگل رہنے کے فائدے بتا دیے، مداحوں میں بحث

 Jan 28, 2026 09:59 AM |
لائیو شو میں ٹک ٹاکر لڑکیاں لڑ پڑیں، ویڈیو وائرل

لائیو شو میں ٹک ٹاکر لڑکیاں لڑ پڑیں، ویڈیو وائرل

 Jan 28, 2026 09:01 PM |

متعلقہ

Express News

’ڈومز ڈے کلاک‘ کا نیا وقت جاری؛ دنیا تباہی سے کتنی دور ہے؟

Express News

پورشے نے اپنی پُر تعیش اسپیڈ بوٹ کی رُونمائی کردی

Express News

امریکی صارفین کا ٹِک ٹاک پر ٹرمپ مخالف مواد سینسر کرنیکا الزام

Express News

چینی ماہرین نے منفرد رائفل بردار ڈرون بنا لیا

Express News

ایپل اپنا نوتزئین شدہ ’سری اسسٹنٹ‘ آئندہ ماہ متعارف کرائے گا

Express News

گزشتہ ہفتے کے مقبول ترین اسمارٹ فونز کی فہرست جاری!

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو