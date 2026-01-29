اسلام آباد ہائیکورٹ میں جسٹس کمیٹی کا اجلاس آج ہو گا، اہم فیصلے متوقع

جیل اصلاحات ذیلی کمیٹی اور نیشنل پرزن ریفارم ایکشن پلان پر عملدرآمد کی تفصیلی جانچ ہوگی

ویب ڈیسک January 29, 2026
facebook whatsup
فائل: فوٹو
اسلام آباد:

اسلام آباد میں آج ہائیکورٹ میں جسٹس کمیٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوگا، جس کی صدارت چیف جسٹس اسلام آباد ہائیکورٹ سرفراز ڈوگر کریں گے۔ اجلاس میں دن 1:30 بجے سے اہم امور پر غور کیا جائے گا اور کئی فیصلوں کا امکان ہے۔

اجلاس میں سیکرٹری قانون، سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری لاء اینڈ جسٹس کمیشن، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد، فیڈرل پراسیکیوٹر جنرل، چیف کمشنر، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز اور آئی جی اسلام آباد بھی شریک ہوں گے۔

اجلاس کے ایجنڈے میں اسلام آباد میں ماڈل جیل کی تعمیر، منصوبے میں درپیش مسائل اور متوقع تکمیل کی تاریخ کا جائزہ شامل ہے۔ ساتھ ہی جیل اصلاحات ذیلی کمیٹی اور نیشنل پرزن ریفارم ایکشن پلان پر عملدرآمد کی تفصیلی جانچ ہوگی۔

اجلاس میں اسلام آباد میں امن و امان کی مجموعی صورتحال، سیف سٹی پروجیکٹ کے کردار اور ججز کی رہائش گاہوں کی سیکیورٹی کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔

مزید برآں، پراسیکیوشن ونگ کی کارکردگی، چالانوں کی صورتحال، سزاؤں و بریت کی رپورٹس اور مفرور ملزمان کی گرفتاری پر بھی غور کیا جائے گا۔

چیف جسٹس اور کمیٹی اراکین عدالتی کارروائیوں میں مؤثر اقدامات، دہشت گردی کے ممکنہ واقعات سے نمٹنے کے حفاظتی اقدامات اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر بھی اہم فیصلے کریں گے، تاکہ اسلام آباد میں امن و امان کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جویریہ عباسی کا شوہر کیساتھ بولڈ فوٹو شوٹ؛ سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا

جویریہ عباسی کا شوہر کیساتھ بولڈ فوٹو شوٹ؛ سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا

 Jan 29, 2026 12:23 AM |
صائمہ قریشی نے سنگل زندگی کے فائدے بتا دیے، مداحوں میں بحث

صائمہ قریشی نے سنگل زندگی کے فائدے بتا دیے، مداحوں میں بحث

 Jan 28, 2026 10:29 PM |
لائیو شو میں ٹک ٹاکر لڑکیاں لڑ پڑیں، ویڈیو وائرل

لائیو شو میں ٹک ٹاکر لڑکیاں لڑ پڑیں، ویڈیو وائرل

 Jan 28, 2026 09:01 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ لانڈھی میں گھریلو جھگڑے کے دوران بھابھی نے نند کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا

Express News

لاہور کے کھلے مین ہول میں ماں اور 3 ماہ کی بیٹی کے گرنے کی خبر فیک ہے، عظمیٰ بخاری

Express News

صدر مملکت کی دبئی کے حکمران سے ملاقات، برادرانہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ

Express News

کراچی، عازمین حج کے تربیتی مرحلے کا آغاز

Express News

سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق 40 افراد کی شناخت کے امکانات ختم ہوگئے

Express News

لاہور،ماں اور بیٹی کھلے مین ہول میں گر کر لاپتہ، خاتون کے والد نے قتل کا شبہ ظاہر کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو