اسلام آباد ہائیکورٹ میں جسٹس کمیٹی کا اجلاس آج ہو گا، اہم فیصلے متوقع

اسلام آباد:
اسلام آباد میں آج ہائیکورٹ میں جسٹس کمیٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوگا، جس کی صدارت چیف جسٹس اسلام آباد ہائیکورٹ سرفراز ڈوگر کریں گے۔ اجلاس میں دن 1:30 بجے سے اہم امور پر غور کیا جائے گا اور کئی فیصلوں کا امکان ہے۔
اجلاس میں سیکرٹری قانون، سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری لاء اینڈ جسٹس کمیشن، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد، فیڈرل پراسیکیوٹر جنرل، چیف کمشنر، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز اور آئی جی اسلام آباد بھی شریک ہوں گے۔
اجلاس کے ایجنڈے میں اسلام آباد میں ماڈل جیل کی تعمیر، منصوبے میں درپیش مسائل اور متوقع تکمیل کی تاریخ کا جائزہ شامل ہے۔ ساتھ ہی جیل اصلاحات ذیلی کمیٹی اور نیشنل پرزن ریفارم ایکشن پلان پر عملدرآمد کی تفصیلی جانچ ہوگی۔
اجلاس میں اسلام آباد میں امن و امان کی مجموعی صورتحال، سیف سٹی پروجیکٹ کے کردار اور ججز کی رہائش گاہوں کی سیکیورٹی کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔
مزید برآں، پراسیکیوشن ونگ کی کارکردگی، چالانوں کی صورتحال، سزاؤں و بریت کی رپورٹس اور مفرور ملزمان کی گرفتاری پر بھی غور کیا جائے گا۔
چیف جسٹس اور کمیٹی اراکین عدالتی کارروائیوں میں مؤثر اقدامات، دہشت گردی کے ممکنہ واقعات سے نمٹنے کے حفاظتی اقدامات اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر بھی اہم فیصلے کریں گے، تاکہ اسلام آباد میں امن و امان کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔