بھارت میں مہلک نیپا وائرس کے تصدیق شدہ کیسز سامنے آنے کے بعد ایشیا کے متعدد ممالک نے احتیاطی اقدامات بڑھا دیے ہیں اور ہوائی اڈوں پر اسکریننگ اور نگرانی سخت کر دی گئی ہے۔
بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق خطے میں وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے کے پیش نظر مختلف ممالک نے بھارت سے آنے والے مسافروں کے لیے خصوصی چیک پوائنٹس قائم کر دیے ہیں۔
امریکی جریدے واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول (CDC) نے نیپا وائرس میں اموات کی شرح 40 سے 70 فیصد تک ہونے کا انتباہ جاری کیا ہے، جب کہ عالمی ادارہ صحت (WHO) نے نیپاہ کو ترجیحی خطرناک وائرس قرار دیتے ہوئے فوری تحقیق اور سخت نگرانی پر زور دیا ہے۔
رپورٹس کے مطابق تھائی لینڈ نے بھارت سے آنے والے مسافروں کے لیے ہوائی اڈوں پر اسکریننگ کا آغاز کر دیا ہے، جب کہ تائیوان کے سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول نے نیپاہ وائرس کو کیٹیگری 5 خطرہ قرار دیا ہے۔
برطانوی جریدہ دی ٹیلی گراف کے مطابق برطانیہ، نیپال، تھائی لینڈ، تائیوان اور سری لنکا میں بھی بھارتی مسافروں کے لیے اسکریننگ شروع کر دی گئی ہے۔
دوسری جانب دی انڈیپینڈنٹ کے مطابق چین، میانمار، انڈونیشیا اور ویتنام نے بھی بھارت کے سفر سے متعلق تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ بھارت میں نیپاہ وائرس کی نگرانی کا نظام غیر مؤثر اور غیر مربوط ہے، خاص طور پر دیہی اور سرحدی علاقوں میں نگرانی کی کمی تشویشناک ہے۔
ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ نیپاہ وائرس کی موجودگی میں ٹی 20 ورلڈ کپ جیسے بڑے عالمی ایونٹس کا انعقاد مختلف ممالک کے کھلاڑیوں اور عملے کے لیے خطرات بڑھا سکتا ہے۔