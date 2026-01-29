کوٹ ادو میں موٹرسائیکل اور ٹرالر میں تصادم، 5 طالبعلم جاں بحق

پولیس نے موقع پر پہنچ کر حادثہ کی ابتدائی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے

ویب ڈیسک January 29, 2026
facebook whatsup

کوٹ ادو میں لیہ روڈ پر دو موٹر سائیکل اور ٹرالر کے درمیان تصادم کے نتیجہ میں پانچ طالبعلم موقع پر جاں بحق ہوگئے۔

ٹریفک حادثہ میں جاں ہونے والے طلباء اور طالبات کی عمریں 8سے پندرہ سال کے درمیان ہیں، جاں بحق ہونے والوں میں عبداللّٰہ ولد زاہد اقبال بالعمر 19 سالہ ،عبدالرحمن ولد زاہد اقبال بالعمر 6 سالہ ، محمد عادل ولد محمد عارف بالعمر 15 سالہ ، باسط ولد محمد صدیق بالعمر 17 سالہ ، دعا فاطمہ دختر محمد صدیق بالعمر 9 سالہ شامل ہیں۔

ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر جاں بحق ہونے والے طلباء اور طالبات کی لاشیں ہسپتال منتقل کردیں۔

 دوسری جانب پولیس نے موقع پر پہنچ کر حادثہ کی ابتدائی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ تمام بچے فاران اکیڈمی اور سپرئیر کالج چوک سرور شہید کے طالبعلم تھے ۔ طلباء و طالبات کا تعلق کشک برادری سے ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جویریہ عباسی کا شوہر کیساتھ بولڈ فوٹو شوٹ؛ سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا

جویریہ عباسی کا شوہر کیساتھ بولڈ فوٹو شوٹ؛ سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا

 Jan 29, 2026 12:23 AM |
صائمہ قریشی نے سنگل رہنے کے فائدے بتا دیے، مداحوں میں بحث

صائمہ قریشی نے سنگل رہنے کے فائدے بتا دیے، مداحوں میں بحث

 Jan 28, 2026 09:59 AM |
لائیو شو میں ٹک ٹاکر لڑکیاں لڑ پڑیں، ویڈیو وائرل

لائیو شو میں ٹک ٹاکر لڑکیاں لڑ پڑیں، ویڈیو وائرل

 Jan 28, 2026 09:01 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ لانڈھی میں گھریلو جھگڑے کے دوران بھابھی نے نند کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا

Express News

لاہور کے کھلے مین ہول میں ماں اور 3 ماہ کی بیٹی کے گرنے کی خبر فیک ہے، عظمیٰ بخاری

Express News

صدر مملکت کی دبئی کے حکمران سے ملاقات، برادرانہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ

Express News

کراچی، عازمین حج کے تربیتی مرحلے کا آغاز

Express News

سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق 40 افراد کی شناخت کے امکانات ختم ہوگئے

Express News

لاہور،ماں اور بیٹی کھلے مین ہول میں گر کر لاپتہ، خاتون کے والد نے قتل کا شبہ ظاہر کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو