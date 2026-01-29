پاکستانی اخبار فروش نے فرانس کا اعلیٰ سول اعزاز حاصل کرلیا

راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے علی اکبر 1973 میں پاکستان سے فرانس آئے تھے

ویب ڈیسک January 29, 2026
facebook whatsup

فرانسیسی صدر ایمانویل میکرون نے پاکستان سے تعلق رکھنے والے 74 سالہ علی اکبر کو فرانس کے اعلیٰ ترین سول اعزازات میں سے ایک گرانڈ آرڈر آف میرٹ کا نائٹ بنا دیا۔

علی اکبر گزشتہ پچاس برس سے پیرس کے تاریخی لاطینی کوارٹر میں کیفے ٹیرسز پر اخبارات فروخت کرتے آ رہے ہیں اور مقامی لوگوں میں بے حد مقبول ہیں۔

اعزاز دینے کی تقریب فرانسیسی صدارتی محل میں منعقد ہوئی، جہاں علی اکبر کی فرانس کے لیے طویل خدمات کو سراہا گیا۔ یہ اعزاز فرانس میں شہری یا فوجی سطح پر نمایاں خدمات انجام دینے والوں کو دیا جاتا ہے۔

راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے علی اکبر 1973 میں پاکستان سے فرانس آئے تھے۔ فرانس پہنچنے کے بعد انہوں نے اخبار فروشی کا پیشہ اختیار کیا اور ابتدا میں سوربون یونیورسٹی اور اس کے اطراف کے تعلیمی اداروں میں زیرِ تعلیم طلبہ کو اخبارات فروخت کیے۔

گزشتہ نصف صدی کے دوران علی اکبر نے پیرس میں اخبار فروشی کی روایت کو زندہ رکھا، جس کے باعث وہ نہ صرف مقامی افراد بلکہ بین الاقوامی میڈیا کی بھی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔

ان کی خدمات کے اعتراف میں فرانسیسی صدر کی جانب سے دیا گیا یہ اعزاز پاکستانی کمیونٹی کے لیے بھی باعثِ فخر قرار دیا جا رہا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بالی ووڈ اداکارہ کا انڈسٹری میں صنفی امتیاز سے متعلق ہوشربا انکشاف

بالی ووڈ اداکارہ کا انڈسٹری میں صنفی امتیاز سے متعلق ہوشربا انکشاف

 Jan 29, 2026 12:48 PM |
فلم ہیرا پھیری 3 میں بابو راؤ کا کردار شامل نہیں؟ پریش راول کا اہم انکشاف

فلم ہیرا پھیری 3 میں بابو راؤ کا کردار شامل نہیں؟ پریش راول کا اہم انکشاف

Jan 29, 2026 01:03 PM |
بھارتیوں سے عزت کی توقع نہیں، احمد علی بٹ کی جاوید اختر پر تنقید

بھارتیوں سے عزت کی توقع نہیں، احمد علی بٹ کی جاوید اختر پر تنقید

 Jan 29, 2026 11:46 AM |

متعلقہ

Express News

امریکا میں مسافر بردار طیارہ خوفناک حادثے سے بال بال بچ گیا؛ ویڈیو وائرل

Express News

ایرانی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں؛ جرمنی بھی ٹرمپ کی زبان بولنے لگا

Express News

جنوبی کوریا؛ خاتونِ اول کو رشوت اور بدعنوانی کے جرم میں قید کی سزا

Express News

ٹرمپ کی دھمکی نہ چلی؛ ایران میں اسرائیل کیلیے جاسوسی پر ایک اور شخص کو پھانسی

Express News

اٹلی میں لینڈ سلائیڈ؛ عالیشان محل زمین بوس ہونے کی عبرتناک ویڈیو وائرل

Express News

دبئی میں دنیا کی پہلی سونے کی سڑک بنانے کا تاریخی اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو