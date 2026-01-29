فرانسیسی صدر ایمانویل میکرون نے پاکستان سے تعلق رکھنے والے 74 سالہ علی اکبر کو فرانس کے اعلیٰ ترین سول اعزازات میں سے ایک گرانڈ آرڈر آف میرٹ کا نائٹ بنا دیا۔
علی اکبر گزشتہ پچاس برس سے پیرس کے تاریخی لاطینی کوارٹر میں کیفے ٹیرسز پر اخبارات فروخت کرتے آ رہے ہیں اور مقامی لوگوں میں بے حد مقبول ہیں۔
اعزاز دینے کی تقریب فرانسیسی صدارتی محل میں منعقد ہوئی، جہاں علی اکبر کی فرانس کے لیے طویل خدمات کو سراہا گیا۔ یہ اعزاز فرانس میں شہری یا فوجی سطح پر نمایاں خدمات انجام دینے والوں کو دیا جاتا ہے۔
راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے علی اکبر 1973 میں پاکستان سے فرانس آئے تھے۔ فرانس پہنچنے کے بعد انہوں نے اخبار فروشی کا پیشہ اختیار کیا اور ابتدا میں سوربون یونیورسٹی اور اس کے اطراف کے تعلیمی اداروں میں زیرِ تعلیم طلبہ کو اخبارات فروخت کیے۔
گزشتہ نصف صدی کے دوران علی اکبر نے پیرس میں اخبار فروشی کی روایت کو زندہ رکھا، جس کے باعث وہ نہ صرف مقامی افراد بلکہ بین الاقوامی میڈیا کی بھی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔
ان کی خدمات کے اعتراف میں فرانسیسی صدر کی جانب سے دیا گیا یہ اعزاز پاکستانی کمیونٹی کے لیے بھی باعثِ فخر قرار دیا جا رہا ہے۔