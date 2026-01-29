عمران خان معمولی طبی کارروائی کے بعد اسپتال سے جیل واپس آگئے ہیں، عطاء اللہ تارڑ

طبی ماہرین کی سفارش پر گذشتہ ہفتہ کی رات بانی چئیرمین کو پمز لے جایا گیا

ویب ڈیسک January 29, 2026
وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ بانی چئیرمین پی ٹی آئی کی آنکھوں کا معائنہ کیا گیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق میڈیا نمائندوں ے گفتگو کرتے ہوئے عطاء اللہ تارڑ نے بتایا کہ آنکھوں کے طبی ماہرین نے اڈیالہ جیل میں بانی چئیرمین پی ٹی آئی کی آنکھوں کا معائنہ کیا۔ طبی ماہرین نے تجویز کیا کہ معمولی طبی کارروائی کیلئے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو پمز لے جانا ضروری ہے۔

انہوں نے بتایا کہ طبی ماہرین کی سفارش پر گذشتہ ہفتہ کی رات بانی چئیرمین کو پمز لے جایا گیا۔بانی پی ٹی آئی کی تحریری رضامندی کے بعد کارروائی ہوئی جس کے بعد انہیں ضروری ہدایات کے ساتھ واپس اڈیالہ جیل لے جایا گیا۔

عطاء اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ طبی کارروائی کے دوران بانی چئیرمین پی ٹی آئی صحت مند تھے۔تمام قیدیوں کو طبی سہولت تک رسائی حاصل ہوتی ہے، یہ رولز کے مطابق ہوتا ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ طبی کارروائی طبی ماہرین کی سفارش اور ان کی رضامندی کے بعد ہوئی۔ بانی چئیرمین پی ٹی آئی صحت مند ہیں۔
