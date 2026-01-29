وزیر اقلیتی امور پنجاب کی سکھ میرج ایکٹ پر مؤثر عملدرآمد کی ہدایات

ہندو میرج رجسٹر کے اجرا کا عمل بھی تیز کرنے کی ہدایت دی گئی

ویب ڈیسک January 29, 2026
facebook whatsup

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اقلیت دوست پالیسیوں کا تسلسل جاری ہے جس میں صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ نے سکھ میرج ایکٹ پر مؤثر عملدرآمد کی ہدایات کی ہے۔

صوبائی وزیر اقلیتی امور کی زیرِ صدارت سکھ میرج ایکٹ اور گرمکھی اسکول سے متعلق اہم اجلاس ہواجس میں سکھ میرج ایکٹ کے تحت شادی کے رجسٹر ایک ہفتے میں جاری کرنے کی ہدایت کی گئی۔

تمام قانونی و انتظامی مراحل ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کے احکامات دیے گئے جبکہ وزیر اقلیتی امور کی وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اقلیتوں کے حقوق سے متعلق اقدامات کی تعریف کی گئی۔

ہندو میرج رجسٹر کے اجرا کا عمل بھی تیز کرنے کی ہدایت دی گئی۔ لاہور میں سکھ خاندانوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہونے پر صوبائی وزیر کی جانب سے گرمکھی اسکول کی ضرورت پر زور دیا گیا۔

رمیش سنگھ اروڑہ کا کہنا تھا کہ لاہور میں 100 سے زائد سکھ خاندان رہائش پذیر ہیں، گرمکھی اسکول کو کمیونٹی سینٹر کے طور پر قائم کیا جائے گا۔ ننکانہ صاحب گرمکھی اسکول کی طرح لاہور گرمکھی اسکول کو بھی بین الاقوامی سطح پر پذیرائی ملے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بالی ووڈ اداکارہ کا انڈسٹری میں صنفی امتیاز سے متعلق ہوشربا انکشاف

بالی ووڈ اداکارہ کا انڈسٹری میں صنفی امتیاز سے متعلق ہوشربا انکشاف

 Jan 29, 2026 12:48 PM |
فلم ہیرا پھیری 3 میں بابو راؤ کا کردار شامل نہیں؟ پریش راول کا اہم انکشاف

فلم ہیرا پھیری 3 میں بابو راؤ کا کردار شامل نہیں؟ پریش راول کا اہم انکشاف

Jan 29, 2026 01:03 PM |
بھارتیوں سے عزت کی توقع نہیں، احمد علی بٹ کی جاوید اختر پر تنقید

بھارتیوں سے عزت کی توقع نہیں، احمد علی بٹ کی جاوید اختر پر تنقید

 Jan 29, 2026 11:46 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ لانڈھی میں گھریلو جھگڑے کے دوران بھابھی نے نند کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا

Express News

لاہور کے کھلے مین ہول میں ماں اور 3 ماہ کی بیٹی کے گرنے کی خبر فیک ہے، عظمیٰ بخاری

Express News

صدر مملکت کی دبئی کے حکمران سے ملاقات، برادرانہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ

Express News

کراچی، عازمین حج کے تربیتی مرحلے کا آغاز

Express News

سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق 40 افراد کی شناخت کے امکانات ختم ہوگئے

Express News

لاہور،ماں اور بیٹی کھلے مین ہول میں گر کر لاپتہ، خاتون کے والد نے قتل کا شبہ ظاہر کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو