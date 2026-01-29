لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بنچ نے جی ایچ کیو حملہ سمیت 9 مئی تمام کیسز میں بانی پی ٹی آئی کے وڈیو لنک ٹرائل نوٹیفیکیشن کے خلاف دائر پٹیشن سماعت کیلئے منظور کر لی.
تفصیلات کے مطابق عدالت نے ایڈووکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا ہے اور خود بھی پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے جبکہ سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔
لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بنچ کے جسٹس صداقت علی خان اور جسٹس طاہر محمود باجوہ نے پٹیشن کی سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے سردار لطیف کھوسہ اور فیصل ملک ایڈووکیٹس پیش ہوئے۔
وکلاء نے مؤقف اپنایا کہ وڈیو لنک کے ذریعے اتنے اہم کیس کا فیئر ٹرائل ممکن نہیں، وکلاء کے مطابق دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوتے ہیں جبکہ عمران خان کو صرف وڈیو لنک پر پیش کیا جا رہا ہے، یہ نوٹیفیکیشن شفاف ٹرائل کا حق دینے والے آئین کے آرٹیکل 10 اے کے خلاف ورزی اور اس سے متصادم ہے۔
انہوں نے کہا کہ جب کوئی وکیل اپنے کلائنٹ سے مشاورت نہیں کرے گا تو کیس کی پیروی کیسے کر سکتا ہے۔ قانون کے مطابق کلائنٹ کا اپنے وکلاء سے ملاقات مشاورت ضروری ہے۔ یہ سیاسی انتقامی کارروائی ہے اور استدعا کی وڈیو لنک ٹرائل نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا جائے۔
ہائی کورٹ نے پٹیشن سماعت کیلئے منظور کر لی اور پٹیشن کی فوری سماعت کی تاریخ مقرر کرنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے کہا کہ آفس بروقت اسے سماعت کے لئے مقرر کر دے گا۔