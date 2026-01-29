پاکستان بنگلادیش تعلقات میں نئی تاریخ رقم  

14 سال بعد دونوں ممالک کے درمیان براہ راست فضائی رابطے آج سے  بحال ہوجائیں گے

ویب ڈیسک January 29, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

پاکستان اور بنگلادیش کے تعلقات میں نئی تاریخ رقم ہوگئی، 14 سال بعد دونوں ممالک کے درمیان براہ راست فضائی رابطے آج سے  بحال ہوجائیں گے۔ 

ایکسپریس نیوز کے مطابق پاکستان اور بنگلا دیش کے درمیان 14 سال بعد بنگلا دیش کی بیمان ایئرلائن کی پہلی پرواز آج  ڈھاکہ سے کراچی ائیرپورٹ پر لینڈ کرے گی۔ 

اس حوالے سے کراچی میں ائیرپورٹ اتھارٹی اور سول ایوی ایشن کو شیڈول موصول ہوگیا ہے، رات 8 بجے بیمان بنگلادیش ایئرلائن ڈھاکہ سے کراچی کے لیے روانہ ہوگی۔ 

بیمان ایئر کی پرواز BG-341 تین گھنٹے کا فضائی سفر طے کرنے کے بعد رات 11 بجے کراچی ائیرپورٹ لینڈ کرے گی۔

کراچی ائیرپورٹ پر بیمان ایئرلائن کی پہلی پرواز آمد پر خصوصی انتظامات مکمل کرلیے گئے ہیں۔ 

یاد رہے کہ بنگلادیش اور پاکستان کے فضائی راستے کی بحالی دونوں ملکوں کے لیے اہم ہیں۔ 

پاکستان سول ایوی ایشن اتھارٹی نے بیمان ائیرلائن کو پاکستان کے لیے فضائی آپریشن کی پہلے کی اجازت دی تھی۔

ذرائع نے بتایا ہے کہ بیمان ائیرلائن ہفتہ وار 2 پروازیں کراچی ڈھاکہ کے درمیان چلائی جائیں گی۔ 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بالی ووڈ اداکارہ کا انڈسٹری میں صنفی امتیاز سے متعلق ہوشربا انکشاف

بالی ووڈ اداکارہ کا انڈسٹری میں صنفی امتیاز سے متعلق ہوشربا انکشاف

 Jan 29, 2026 12:48 PM |
فلم ہیرا پھیری 3 میں بابو راؤ کا کردار شامل نہیں؟ پریش راول کا اہم انکشاف

فلم ہیرا پھیری 3 میں بابو راؤ کا کردار شامل نہیں؟ پریش راول کا اہم انکشاف

Jan 29, 2026 01:03 PM |
بھارتیوں سے عزت کی توقع نہیں، احمد علی بٹ کی جاوید اختر پر تنقید

بھارتیوں سے عزت کی توقع نہیں، احمد علی بٹ کی جاوید اختر پر تنقید

 Jan 29, 2026 11:46 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ لانڈھی میں گھریلو جھگڑے کے دوران بھابھی نے نند کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا

Express News

لاہور کے کھلے مین ہول میں ماں اور 3 ماہ کی بیٹی کے گرنے کی خبر فیک ہے، عظمیٰ بخاری

Express News

صدر مملکت کی دبئی کے حکمران سے ملاقات، برادرانہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ

Express News

کراچی، عازمین حج کے تربیتی مرحلے کا آغاز

Express News

سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق 40 افراد کی شناخت کے امکانات ختم ہوگئے

Express News

لاہور،ماں اور بیٹی کھلے مین ہول میں گر کر لاپتہ، خاتون کے والد نے قتل کا شبہ ظاہر کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو