نوبیاہتا جوڑے کے قتل میں مقتولہ لڑکی کا والد بھی ملوث نکلا

مقتول سدھیر نے مقتولہ صائمہ سے 2 ماہ قبل کورٹ میرج کی تھی

ویب ڈیسک January 29, 2026
facebook whatsup

سکھن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے نوبیاہتا جوڑے کے قتل میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کرلیا ہے جس میں ایک ملزم مقتولہ لڑکی کا والد ہے۔

تفصیلات کے مطابق سکھن کےعلاقے بھینس کالونی انصاف کانٹے روڈ نمبر 10 کے قریب گھات لگائے نامعلوم مسلح ملزمان نے فائرنگ کرکے نوبیاہتا جوڑے 30 سالہ سدھیر اور اس کی اہلیہ 27 سالہ صائمہ کو شدید زخمی کردیا تھا جنہیں فوری طور پراسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں شدید زخمی میاں بیوی دوران علاج دم توڑ گئے تھے۔

سکھن پولیس نے واقعے کا مقدمہ نمبر 52/2026 زیر دفعات 302، 109، 147، 148، 149  کے تحت مقتول کے بھائی سلطان احمد کی مدعیت میں درج کرکے تفتیش شروع کردی تھی۔

 ڈی آئی جی ایسٹ ڈاکٹر فرخ علی نے نوٹس لیتے ہوئے واقعے میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمز تشکیل دی تھی۔ رات گئے ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کی جانب سے مختلف مقامات پر چھاپے مارے گئے اورچھاپوں کے دوران سکھن پولیس نے واقعے میں ملوث 2 ملزمان دیداراورعلی حیدرکوگرفتارکرلیا۔

مقتول کے بھائی سلطان کے مطابق مقتول سدھیر نے صائمہ سے 2 ماہ قبل کورٹ میرج کی تھی سدھیر اور صائمہ سجاول ٹھٹھہ میں ایک ہی محلے میں رہتے تھےاورگزشتہ دوماہ سے کراچی بھینس کالونی میں رہائش پزیر تھے۔

بدھ کی شب شاہ لطیف ٹاؤن سے رشتے داروں کے گھرسے واپس آرہے تھے۔ بھینس کالونی موڑکے قریب لڑکی کے والد اوراس کے ساتھیوں نے فائرنگ کردی۔ فائرنگ سے سدھیراورصائمہ جاں بحق ہوگئے۔

 پولیس حکام کے مطابق گرفتار ملزم دیدار مقتولہ صائمہ کا والد ہے۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزمان نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ غیرت کے نام پرمیاں بیوی کو قتل کیا۔ مقدمے میں نامزد دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جارہے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جواد احمد نے موجودہ دور کے گلوکاروں کو لالچی قرار دے دیا

جواد احمد نے موجودہ دور کے گلوکاروں کو لالچی قرار دے دیا

 Jan 29, 2026 04:20 PM |
بالی ووڈ اداکارہ کا انڈسٹری میں صنفی امتیاز سے متعلق ہوشربا انکشاف

بالی ووڈ اداکارہ کا انڈسٹری میں صنفی امتیاز سے متعلق ہوشربا انکشاف

 Jan 29, 2026 12:48 PM |
فلم ہیرا پھیری 3 میں بابو راؤ کا کردار شامل نہیں؟ پریش راول کا اہم انکشاف

فلم ہیرا پھیری 3 میں بابو راؤ کا کردار شامل نہیں؟ پریش راول کا اہم انکشاف

Jan 29, 2026 01:03 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ لانڈھی میں گھریلو جھگڑے کے دوران بھابھی نے نند کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا

Express News

لاہور کے کھلے مین ہول میں ماں اور 3 ماہ کی بیٹی کے گرنے کی خبر فیک ہے، عظمیٰ بخاری

Express News

صدر مملکت کی دبئی کے حکمران سے ملاقات، برادرانہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ

Express News

کراچی، عازمین حج کے تربیتی مرحلے کا آغاز

Express News

سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق 40 افراد کی شناخت کے امکانات ختم ہوگئے

Express News

لاہور،ماں اور بیٹی کھلے مین ہول میں گر کر لاپتہ، خاتون کے والد نے قتل کا شبہ ظاہر کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو