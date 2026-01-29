جنوبی وزیرستان اپر میں سرکاری چوکی پر حملہ، 2 مزدور زخمی، 4 کو اغوا کرلیا گیا

جنوبی وزیرستان اپر میں سرکاری چوکی پر حملے میں 2 مزدور زخمی اور 4 کو اغوا کرلیا گیا۔
پولیس نے بتایا کہ مکین میں نامعلوم مسلح افراد نے سرکاری چوکی پر حملہ کیا، حملہ میں دو مزدور زخمی ہوگئے اور چار کو اغوا کر لیا گیا‘ سرکاری چوکی ابھی تعمیر کے مراحل میں تھی۔
پولیس نے بتایا کہ واقعہ تھانہ مکین کی حدود میں پیش آیا، زخمی مزدوروں کو قریبی طبی مرکز منتقل کر دیا گیا، زخمی مزدوروں کی حالت خطرہ سے باہر ہے۔
پولیس نے کہا کہ مغوی مزدوروں کی بازیابی کے لیے پولیس اور سیکورٹی اداروں کا سرچ آپریشن شروع کردی، واقعہ کے بعد مکین بازار اور اس کے گردونواح میں سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے، پولیس
ڈی آئی خان : اضافی نفری تعینات کر کے ناکہ بندی بھی کی گئی ہے‘ پولیس
ڈی آئی خان :۔ زخمی اور اغواءہونے والے مزدوروں کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے پولیس۔