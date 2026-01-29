جنوبی وزیرستان اپر میں سرکاری چوکی پر حملہ، 2 مزدور زخمی، 4 کو اغوا کرلیا گیا

پولیس  نے بتایا کہ مکین میں نامعلوم مسلح افراد نے سرکاری چوکی پر حملہ کیا

ویب ڈیسک January 29, 2026
facebook whatsup

جنوبی وزیرستان اپر میں سرکاری چوکی پر حملے میں 2 مزدور زخمی اور 4 کو اغوا کرلیا گیا۔

پولیس  نے بتایا کہ مکین میں نامعلوم مسلح افراد نے سرکاری چوکی پر حملہ کیا،  حملہ میں دو مزدور زخمی ہوگئے اور  چار کو اغوا کر لیا گیا‘ سرکاری چوکی ابھی تعمیر کے مراحل میں تھی۔

پولیس نے بتایا کہ  واقعہ تھانہ مکین کی حدود میں پیش آیا، زخمی مزدوروں کو قریبی طبی مرکز منتقل کر دیا گیا، زخمی مزدوروں کی حالت خطرہ سے باہر ہے۔

پولیس نے کہا کہ مغوی مزدوروں کی بازیابی کے لیے پولیس اور سیکورٹی اداروں کا سرچ آپریشن شروع کردی، واقعہ کے بعد مکین بازار اور اس کے گردونواح میں سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے، پولیس
 
ڈی آئی خان  : اضافی نفری تعینات کر کے ناکہ بندی بھی کی گئی ہے‘ پولیس

ڈی آئی خان :۔ زخمی اور اغواءہونے والے مزدوروں کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے پولیس۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہانیہ عامر کے ’ڈمپلز‘ قدرتی یا سرجری؟ کزن نے حقیقت بتادی

ہانیہ عامر کے ’ڈمپلز‘ قدرتی یا سرجری؟ کزن نے حقیقت بتادی

 Jan 29, 2026 07:43 PM |
جواد احمد نے موجودہ دور کے گلوکاروں کو لالچی قرار دے دیا

جواد احمد نے موجودہ دور کے گلوکاروں کو لالچی قرار دے دیا

 Jan 29, 2026 04:20 PM |
بالی ووڈ اداکارہ کا انڈسٹری میں صنفی امتیاز سے متعلق ہوشربا انکشاف

بالی ووڈ اداکارہ کا انڈسٹری میں صنفی امتیاز سے متعلق ہوشربا انکشاف

 Jan 29, 2026 12:48 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ لانڈھی میں گھریلو جھگڑے کے دوران بھابھی نے نند کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا

Express News

لاہور کے کھلے مین ہول میں ماں اور 3 ماہ کی بیٹی کے گرنے کی خبر فیک ہے، عظمیٰ بخاری

Express News

صدر مملکت کی دبئی کے حکمران سے ملاقات، برادرانہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ

Express News

کراچی، عازمین حج کے تربیتی مرحلے کا آغاز

Express News

سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق 40 افراد کی شناخت کے امکانات ختم ہوگئے

Express News

لاہور،ماں اور بیٹی کھلے مین ہول میں گر کر لاپتہ، خاتون کے والد نے قتل کا شبہ ظاہر کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو