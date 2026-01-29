لاہور: مین ہول میں گرنے سے متعلق مقدمے میں نامزد تینوں ملزمان کو گرفتار کرلیا گیا

مقدمہ میں پراجیکٹ مینیجر اصغر سندھو،سیفٹی انچارج دانیال اور سائیٹ انچارج احمد نواز کو نامزد کیا گیا

ویب ڈیسک January 29, 2026
بھاٹی گیٹ کے علاقہ میں ماں اور بیٹی کے سورج لائن میں گرنے کے واقعہ سے متعلق  پولیس نے متوفیہ کے والد ساجد حسین کے بیان پر تین نامزد ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ 

مقدمہ درج 322 کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے، مقدمہ میں پراجیکٹ مینیجر اصغر سندھو،سیفٹی انچارج دانیال اور سائیٹ انچارج احمد نواز کو نامزد کیا گیا ہے،مقدمہ مدعی نے کہا کہ میرے داماد نے فون کرکے بتایا کہ سعدیہ اور اسکی بیٹی سیوریج لائن میں گر گئے ہیں۔

مقدمہ مدعی نے کہا کہ ملزمان نے مین ہول کھلا چھوڑ کر غفلت اور لاپرواہی کی، بعد ازاں پولیس نے مقدمہ میں نامزد تینوں ملزمان کس گرفتار کرلیا ۔

پولیس نے متوفیہ کے والد ساجد حسین کے بیان پر تین نامزد ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔
ہانیہ عامر کے ’ڈمپلز‘ قدرتی یا سرجری؟ کزن نے حقیقت بتادی

 Jan 29, 2026 07:43 PM |
جواد احمد نے موجودہ دور کے گلوکاروں کو لالچی قرار دے دیا

 Jan 29, 2026 04:20 PM |
بالی ووڈ اداکارہ کا انڈسٹری میں صنفی امتیاز سے متعلق ہوشربا انکشاف

 Jan 29, 2026 12:48 PM |

