بیویوں کو شوہروں پر چِلّانا چاہیے، رانی مکھرجی کا بیان وائرل

رانی نے یہ بھی کہا کہ ان کے شوہر سے یہ نہ پوچھا جائے کہ گھر میں روز کیا ہوتا ہے

ویب ڈیسک January 29, 2026
facebook whatsup

بالی ووڈ کی معروف اداکارہ رانی مکھرجی ایک حالیہ انٹرویو میں دیے گئے اپنے بیان کے باعث سوشل میڈیا پر تنقید کی زد میں آ گئی ہیں۔ صنفی رویّوں اور گھریلو ماحول سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے رانی مکھرجی کے الفاظ نے آن لائن صارفین کے درمیان ایک نئی بحث کو جنم دے دیا۔

ہندوستان ٹائمز کے مطابق، رانی مکھرجی نے کہا کہ بچے اکثر وہی طرزِ عمل اپناتے ہیں جو وہ اپنے والدین کے درمیان دیکھتے ہیں۔

رانی مکھرجی کا کہنا تھا کہ عزت اور احترام کی بنیاد گھر سے پڑتی ہے۔ اگر کوئی بچہ یہ دیکھ کر بڑا ہو کہ اس کی ماں کے ساتھ ناروا سلوک ہو رہا ہے تو وہ یہی سمجھنے لگتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ ایسا برتاؤ عام بات ہے۔ ان کے مطابق باپ کی یہ ذمے داری بنتی ہے کہ وہ گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ احترام سے پیش آئے، کیونکہ بچے روزمرہ کے مناظر سے ہی سیکھتے ہیں۔

اداکارہ نے کہا کہ اگر ماں کو عزت دی جائے تو لڑکے بھی یہی جانیں گے کہ معاشرے میں عورت کو برابر کا مقام ملنا چاہیے۔

اسی گفتگو کے دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ سب کچھ گھر سے شروع ہوتا ہے اور یہاں تک کہ باپ کو ماں پر آواز بلند نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کے الفاظ میں ’’ماں کو باپ پر چلّانا چاہیے‘‘، جسے انہوں نے درست طریقہ قرار دیا۔ یہی جملہ بعد ازاں سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ زیرِ بحث آیا۔

اداکارہ نے اپنے اسکول کے دنوں کا ایک واقعہ بھی سنایا جس میں انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک لڑکے کو تھپڑ مار دیا تھا۔ اس موقع پر وہ ہنستے ہوئے اپنے شوہر آدتیہ چوپڑا کا ذکر بھی کرتی دکھائی دیں اور مزاحیہ انداز میں کہا کہ صرف ایک لڑکے کو انہوں نے تھپڑ مارا تھا، باقی سب ان کے دوست تھے، ساتھ ہی یہ جملہ بھی کہا کہ ان کے شوہر سے یہ نہ پوچھا جائے کہ گھر میں روز کیا ہوتا ہے۔

رانی مکھرجی کے یہ تبصرے بہت سے سوشل میڈیا صارفین کو پسند نہیں آئے۔ ریڈِٹ اور انسٹاگرام پر متعدد لوگوں نے ان کے خیالات کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ شاید اداکارہ نے بات کو مزاح میں پیش کرنے کی کوشش کی، مگر اس میں کچھ بھی ہنسنے جیسا نہیں تھا۔ بعض صارفین کے مطابق وہ بار بار ہنس کر یہ تاثر دیتی رہیں کہ انہوں نے کوئی مضبوط نکتہ پیش کیا ہے۔

کچھ تبصروں میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ اس طرح کے رویّے کو کس بنیاد پر درست کہا جا سکتا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ محض پرانی نسل سے تعلق رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی غیر محتاط بات کہہ دی جائے۔ 

دیگر افراد نے یہ مؤقف اختیار کیا کہ کسی بھی رشتے میں آواز بلند کرنا درست نہیں ہونا چاہیے اور مسائل سکون اور نرمی سے حل ہونے چاہئیں۔ ایک تبصرے میں کہا گیا کہ چاہے مرد ہو یا عورت، رشتے میں چیخنا چلّانا معمول بنانا ایک عجیب سوچ ہے، جس پر معاشرے میں سنجیدگی سے غور ہونا چاہیے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بیویوں کو شوہروں پر چِلّانا چاہیے، رانی مکھرجی کا بیان وائرل

بیویوں کو شوہروں پر چِلّانا چاہیے، رانی مکھرجی کا بیان وائرل

 Jan 29, 2026 09:47 PM |
ہانیہ عامر کے ’ڈمپلز‘ قدرتی یا سرجری؟ کزن نے حقیقت بتادی

ہانیہ عامر کے ’ڈمپلز‘ قدرتی یا سرجری؟ کزن نے حقیقت بتادی

 Jan 29, 2026 08:07 PM |
جواد احمد نے موجودہ دور کے گلوکاروں کو لالچی قرار دے دیا

جواد احمد نے موجودہ دور کے گلوکاروں کو لالچی قرار دے دیا

 Jan 29, 2026 04:20 PM |

متعلقہ

Express News

صائمہ قریشی نے سنگل زندگی کے فائدے بتا دیے، مداحوں میں بحث

Express News

لائیو شو میں ٹک ٹاکر لڑکیاں لڑ پڑیں، ویڈیو وائرل

Express News

برف میں گنگناتی ریما خان تنقید کی زد میں، ویڈیو وائرل

Express News

گلوکار علی ظفر کے میشا شفیع کے خلاف ہتک عزت کیس میں اہم پیش رفت

Express News

اجیت پوار کی حادثاتی موت پر بالی ووڈ کا اظہار افسوس

Express News

اریجیت سنگھ کی گلوکاری چھوڑنے کی وجہ سامنے آگئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو