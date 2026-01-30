انگلینڈ؛ پولیس کو چکمہ دے کر پرفیوم چوری کرنے والی خاتون کو منفرد سزا

اس جرم سے دکان دار کو بڑا مالی نقصان پہنچتا ہے، دکان کا عملہ اوردیانت دار خریدارمتاثر ہوتے ہیں، مانچسٹر پولیس

ویب ڈیسک January 30, 2026
فوٹو: بی بی سی
مانچسٹر:

انگلینڈ اور ویلز میں پولیس کو چکمہ دے کر ہزاروں پاؤنڈ مالیت کا پرفیوم چوری کرنے والی خاتون کو عدالت نے سزا سناتے ہوئے جان لیوس کے تمام اسٹورز میں داخلے پر پابندی عائد کردی۔

بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق دکانوں سے پرفیوم چوری کی عادی خاتون ایک سال سے پولیس کو چکمہ دے رہی ہیں تاہم ان پر جان لیوس کے اسٹورز پر پابندی عائد کردی گئی ہے۔

رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 27 سالہ اگیتا سیکا کو پہلی مرتبہ اگست 2024 میں اس وقت گرفتار کیا گیا تھا، جب اسٹاف نے انہیں مانچسٹر کے چیڈل میں پرفیوم چین کے اسٹور سے ڈیزائنر پرفیوم لے کر خاموشی سے جانے کی کوشش کے دوران اسٹاف نے دیکھ لیا تھا۔

خاتون کے حوالے سے بتایا گیا کہ اس واقعے پر انہیں دو ماہ بعد اسٹاک پورٹ مجسٹریٹ کورٹ میں پیش ہونا تھا لیکن وہ فرار ہوگئیں۔

مزید بتایا گیا کہ وہ نومبر 2025 میں نارتھنبریا پولیس کے سامنے سرنڈر کرنے سے پہلے روپ بدل کر بارہا خود کو بچاتی رہی تھی۔

اگیتا سیکا نے نیوکاسٹل مجسٹریٹ کی عدالت میں 4 جرائم کا اعتراف کیا تھا اور اس میں تین ماہ کے دوران دو ہزار 400 پاؤنڈ سے زیادہ مالیت کی اشیا چوری کا الزام شامل تھا۔

عدالت نے ان کو مجرمانہ رویے پر سزا سنائی تھی جو ایک سال کے لیے اسٹورز میں داخلے پر پابندی ہے۔

مانچسٹر پولیس نے بتایا کہ اگیتا سیکا کا جرم موقع کی مناسبت پر پورا نہیں اترتا بلکہ یہ جان بوجھ، منظم اور مسلسل کیا گیا جرام ہے۔

پولیس نے بتایا کہ دکان سے چوری کسی کو نقصان پہنچائے بغیر ہونے والا جرم ہرگز نہیں ہے۔

مانچسٹر پولیس نے مزید بتایا کہ اس جرم سے دکان دار کو بڑا مالی نقصان پہنچتا ہے، دکان کا عملہ متاثر ہوتا ہے اور یہ جرم دیانت دار خریداروں کے لیے قیمتوں میں اضافے کا باعث بن جاتا ہے۔
