حملے کی صورت میں فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا، ایرانی فوج

ترجمان کے مطابق امریکی فوجی اڈے ایران کے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی رینج میں ہیں

ویب ڈیسک January 30, 2026
تہران: ایرانی فوج نے خبردار کیا ہے کہ کسی بھی نئے حملے کی صورت میں فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔

ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ ممکنہ حملے سے نمٹنے کے لیے تمام فوجی منصوبے اور احکامات پہلے ہی جاری کر دیے گئے ہیں۔

فوجی ترجمان کا کہنا تھا کہ اگر دشمن نے ایک بار پھر کسی احمقانہ اقدام کی کوشش کی تو ایران بلا تاخیر ردعمل دے گا۔

انہوں نے واضح کیا کہ خطے میں موجود امریکی فوجی اڈے اور طیارہ بردار جہاز ایران کے ممکنہ اہداف ہو سکتے ہیں۔

ترجمان کے مطابق امریکی فوجی اڈے ایران کے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی رینج میں ہیں اور اس حوالے سے مکمل منصوبہ بندی کر لی گئی ہے۔

ایرانی فوجی قیادت کا کہنا ہے کہ ملکی دفاع اور کسی بھی جارحیت کا مؤثر جواب دینا ایران کی اولین ترجیح ہے۔
