بنوں میں فوجی قافلے کی آمد پر دفعہ 144 نافذ، نقل و حرکت پر پابندی

فوجی قافلے کی آمد کے پیش نظر ضلع کے مختلف علاقوں میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے

ویب ڈیسک January 30, 2026
بنوں میں مختلف علاقوں میں دفعہ 144 نافذ کردی گئی ہے جس کے تحت نقل و حرکت پر پابندی ہے۔

تفصیلات کے مطابق بنوں میں فوجی قافلے کی آمد کے پیش نظر ضلع کے مختلف علاقوں میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔

ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے مطابق امن و امان برقرار رکھنے کے لیے یہ اہم اقدام اٹھایا گیا ہے۔

ڈپٹی کمشنر محمد فہیم خان کے مطابق کوٹکہ اکبر علی خان، جھنڈو خیل، سدا خیل سمیت مختلف علاقوں میں عام شہریوں اور ہر قسم کی گاڑیوں کی آمد و رفت پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے.

پابندیاں 30 جنوری کو صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک نافذ رہیں گی۔

حکام کے مطابق خلاف ورزی کی صورت میں دفعہ 188 کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
