سیالکوٹ اسٹالینز نے ٹم پین کو ٹیم کا ہیڈ کوچ مقرر کردیا

ٹم پین کا وسیع تجربہ انہیں ہماری ٹیم کیلئے بہترین انتخاب بناتا ہے، ٹیم اونر کامل خان

ویب ڈیسک January 30, 2026
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کی نئی فرنچائز سیالکوٹ اسٹالینز نے سابق آسٹریلوی کپتان ٹم پین کو ہیڈ کوچ مقرر کرنے کا اعلان کردیا۔

 ٹیم اونر کامل خان کا کہنا ہے کہ ٹم پین کا بطور کپتان انٹرنیشنل تجربہ اور مختلف ایلیٹ کوچنگ پروگرامز میں کام کرنے کا وسیع پس منظر انہیں ہماری ٹیم کی قیادت کے لیے بہترین انتخاب بناتا ہے۔

کامل خان نے کہا کہ ہم صرف ایک سیزن کے لیے ٹیم نہیں بنا رہے بلکہ ایک مضبوط ثقافت قائم کر رہے ہی  اور ٹم اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے بہترین کوچ ہیں۔

سیالکوٹ اسٹالینز کے اونر نے کہا کہ سابق آسٹریلوی ٹیسٹ کپتان کے طور پر ٹم پین نے بطور اسٹریٹیجسٹ، مینٹور اور ہائی پرفارمنس لیڈر بے پناہ تجربہ حاصل کیا ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ ٹم پین کی کوچنگ کیریئر میں بگ بیش لیگ، آسٹریلیا اے، پرائم منسٹرز ایکس اور نیشنل ڈیولپمنٹ پاتھ ویز شامل ہیں، جہاں وہ اعلی کارکردگی والی ٹیمیں بنانے کے لیے مشہور ہیں۔

کامل خان نے مزید کہا کہ ہمارا فوکس ڈسپلن، واضح حکمت عملی اور مسلسل عمدگی پر ہے، ٹم پین کے اصول اسٹالینز کے ویژن کے عین مطابق ہیں، ان کی تقرری سے سیالکوٹ اسٹالینز کے پیشہ ورانہ معیار، عالمی تجربے اور چیمپئن بننے کی خواہش کو مدد ملے گی۔
