بابراعظم نے ایک اور منفرد سنگ میل عبور کر ڈالا

شائقین سے ملنے والی محبت میرے دل کے بہت قریب ہے، قومی کرکٹر

ویب ڈیسک January 30, 2026
facebook whatsup
لاہور:

بابر اعظم نے ہوم انٹرنیشنل میچوں کی سنچری مکمل کرکے ایک اور منفرد سنگ میل عبور کرلیا۔

جمعرات کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں بابراعظم نے اپنا 100 واں ہوم انٹرنیشنل میچ کھیلا، بابراعظم کہتے ہیں کہ پاکستان میں اپنے کیریئر کا 100 واں میچ ہوم گراؤنڈ پر کھیلنا اعزاز کی بات ہے۔

 شائقین کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بابراعظم نے کہا کہ مجھے پورے ملک میں بے مثال سپورٹ ملتی ہے، صرف لاہور نہیں بلکہ ہر شہر اور ہر اسٹیڈیم میں شائقین نے ان کا حوصلہ بڑھایا اور یہی سپورٹ مزید بہتر کھیلنے کی ترغیب دیتی ہے۔

انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر یادگار اننگز کے سوال پر انہوں نے کہا کہ کراچی، لاہور اور دیگر وینیوز پر کھیلی گئی ٹیسٹ اننگز میرے لیے بہت خاص اور ہر وینیو کی اپنی یادیں ہیں، اس لیے ہر اننگز ان کے دل کے قریب ہے۔

اپنے ابتدائی سفر کو یاد کرتے ہوئے بابراعظم نے بتایا کہ 2006 یا 2007 میں بطور بال پکر اسٹیڈیم میں موجود تھا، پاکستان اور جنوبی افریقہ کا میچ دیکھا تھا جبکہ آج اسی اسٹیڈیم میں قومی ٹیم کی نمائندگی کرتے ہوئے ہوم سنچری میچ کھیلنا کسی خواب سے کم نہیں۔

 ان کا مزید کہنا تھا کہ اصل طاقت شائقین کرکٹ ہیں، اسٹیڈیم کے اندر، باہر اور سوشل میڈیا پر ملنے والی محبت میرے دل کے بہت قریب اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنی پرفارمنس سے شائقین کے چہروں پر مسکراہٹ لا سکوں۔

دوسری جانب پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ مائیک ہیسن نے کہا کہ ہوم گراؤنڈ پر شائقین کے سامنے کھیلنا ہمیشہ ایک خاص لمحہ ہوتا ہے تاہم یہ دن اس لیے مزید یادگار ہے کہ بابراعظم پاکستان میں ہی اپنے کیریئر کا 100واں میچ کھیل رہے ہیں۔

مائیک ہیسن نے بابراعظم کو اس سنگ میل پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اپنے ملک میں 100 انٹرنیشنل میچ کھیلنا کسی بھی کھلاڑی کیلیے بڑا اعزاز ہے، بابراعظم نے پاکستان کرکٹ کیلیے گراں قدر خدمات انجام دیں اور پوری ٹیم اس خوشی کے موقع پر ان کے ساتھ شریک ہے جو شائقین کرکٹ کے لیے بھی باعث فخر ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر خوفناک حادثہ، بھارتی اداکار گرفتار

نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر خوفناک حادثہ، بھارتی اداکار گرفتار

Jan 30, 2026 11:57 AM |
ٹرمپ کی ہر ممکن پروموشن کے باوجود اہلیہ میلانیا کی بائیوگرافی ریلیز سے پہلے ہی فلاپ

ٹرمپ کی ہر ممکن پروموشن کے باوجود اہلیہ میلانیا کی بائیوگرافی ریلیز سے پہلے ہی فلاپ

 Jan 30, 2026 12:28 AM |
خاموش مزاح کے بادشاہ؛ ٹک ٹاک اسٹار نے 97 کروڑ ڈالرز میں اپنی کمپنی فروخت کردی

خاموش مزاح کے بادشاہ؛ ٹک ٹاک اسٹار نے 97 کروڑ ڈالرز میں اپنی کمپنی فروخت کردی

Jan 30, 2026 12:15 AM |

متعلقہ

Express News

پہلاٹی20، آسٹریلیا نے شکست کے باوجود ایک اہم ریکارڈ بنالیا

Express News

انڈر 19 ورلڈکپ میں ٹیم نے ذاتی خرچ پر سفر کیا، بی سی بی کا آئی سی سی پر الزام

Express News

ہاکی ٹیم کے کھلاڑی کو یومیہ کتنے ڈالرز الاؤنس ملے گا؟ پی ایس بی کا اعلان

Express News

فیفا ورلڈکپ ٹرافی کا ایونٹ سے قبل پاکستان کا دورہ متوقع

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ سے قبل امریکا کو بڑا دھچکا، اہم کھلاڑی پر پابندی عائد

Express News

کپتان کا ابھی نہیں سوچا، بابراعظم کو شامل کرنا چاہتے ہیں، اونر حیدرآباد فرنچائز

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو